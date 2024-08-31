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        Haberler Gündem Güncel Faraşin, turizme kazandırılmayı bekliyor | Son dakika haberleri

        Doğaseverlerin gözdesi Faraşin Yaylası turizme kazandırılmayı bekliyor

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'ndaki tektonik göller ziyaretçilerini cezbediyor. Turizme kazandırılmayı bekleyen bölgedeki göller, doğaseverlerin gözdesi oldu. Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sedat Çelik, "Faraşin ve Karadağ tektonik buzul göller. İnsanların sıcaklarda ziyaret edebileceği bir yer. Kar kütleleri de mevcut. Bu da insanları cezbediyor" dedi. Vatandaşlardan Erkan Aslan da son yıllardaki huzur ortamı ile hayvanlarını otlattıklarını, aynı zamanda daha önce görmedikleri yerleri keyfeştiklerini belirterek, "Göllere ulaşım için yol yapılmasını ve buraların turizme açılmasını istiyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 14:51 Güncelleme: 31.08.2024 - 14:51
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        Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Şırnak, Hakkari ve Van üçgenindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası, doğal oluşumlarla da dikkat çekiyor.

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        Yayladaki tektonik Faraşin ve Karadağ gölleri de doğanın eşsiz güzelliklerini barındırıyor.

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        Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sedat Çelik, AA muhabirine, kentin bölgedeki huzur ve güven ortamıyla artık doğal güzellikleriyle anılmaya başladığını söyledi.

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        Kentin insanların hafta sonu günübirlik seyahat etmek veya kamp kurmak için talep gördüğünü belirten Çelik, Şırnak'ta geçmiş yıllara oranla turist artışı yaşandığını belirtti.

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        Geçen yıl 2 adet beş yıldızlı otelden alınan verilere göre, yaklaşık 10 bin kişinin kentte konakladığını kaydeden Çelik, şöyle dedi: "Kovid-19 salgınından sonra insanların doğaya, yeşilliğe, organik yaşama yönelik talepleri arttı. Bu anlamda Şırnak ve çevresi özellikle doğa güzellikleriyle ön plana çıkıyor. Şırnak'ın bir avantajı da 4 mevsim turizm faaliyetleri yürütülebiliyor olmasıdır. Mart ayından mayıs ayına kadar kültürel ve tarihi yapıların olduğu İdil, Cizre ve Silopi ilçeleri, yaz aylarında da iklimin daha serin olduğu yaylaların olduğu Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri tercih edilebilmektedir."

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        Faraşin Yaylası'nın da şu anda doğaseverlerin gözde mekanı haline geldiğini kaydeden Çelik, yaylanın serin havası ve manzarasıyla talep gördüğü ve insanların gitmek istediği bir bölge olduğunu dile getirdi. Çelik, "Faraşin ve Karadağ tektonik buzul göller. İnsanların sıcaklarda ziyaret edebileceği bir yer. Kar kütleleri de mevcut. Bu da insanları cezbediyor" ifadelerini kullandı.

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        Vatandaşlardan Erkan Aslan da son yıllardaki huzur ortamı ile hayvanlarını otlattıklarını, aynı zamanda daha önce görmedikleri yerleri keyfeştiklerini söyledi. Hayvancılıkla uğraştıklarına aktaran Aslan, şöyle dedi: "Hayvanlarımızı otlatırken 2 gölü gördük. Yürüyerek gidebilen bir yer. Göllere ulaşım için yol yapılmasını ve buraların turizme açılmasını istiyoruz. Diyarbakır, Van ve Şırnak merkezden gelenler var. Burada piknik yapıyorlar, bu doğal güzellikleri görüyorlar. Burası serin havasıyla ilgi görüyor."

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        Vatandaşlardan İsmet Cesur ise bölgedeki doğal güzelliklerin daha fazla insanın görmesini ve bölgenin turizme kazandırılmasını istediklerini kaydetti.

        #yerel haberler
        #şırnak
        #Faraşin Yaylası
        #tektonik göller
        #turizm
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