Geçen yıl 2 adet beş yıldızlı otelden alınan verilere göre, yaklaşık 10 bin kişinin kentte konakladığını kaydeden Çelik, şöyle dedi: "Kovid-19 salgınından sonra insanların doğaya, yeşilliğe, organik yaşama yönelik talepleri arttı. Bu anlamda Şırnak ve çevresi özellikle doğa güzellikleriyle ön plana çıkıyor. Şırnak'ın bir avantajı da 4 mevsim turizm faaliyetleri yürütülebiliyor olmasıdır. Mart ayından mayıs ayına kadar kültürel ve tarihi yapıların olduğu İdil, Cizre ve Silopi ilçeleri, yaz aylarında da iklimin daha serin olduğu yaylaların olduğu Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri tercih edilebilmektedir."