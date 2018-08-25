Farense - Braga-B rakamlar

Portekiz 2.Lig maçında Farense ile Braga-B, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. Farense son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Braga-B, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 683 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Farense kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 2.90, Braga-B sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler.

Farense son haftadaki Portimonense müsabasında 1-2 yenildi.

Braga-B ise Sporting Covilha karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Farense, 1 gol attı ve 0 gol yedi.

Braga-B, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Braga-B, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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