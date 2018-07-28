Farense - Estoril düellosu

Portekiz Lig Kupası 2.Tur maçında Farense ile Estoril, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Farense, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Estoril, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 526 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Farense kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Estoril sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Farense son hafta oynanan Estoril maçında 1-0 kazandı.

Estoril ise Farense maçında 1-0 yenildi.

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