Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında İsveçli oyuncu Farhiya Abdi ile anlaşmaya vardı. Oyuncumuza ' Galatasaray'a hoş geldin' der, başarılarla dolu bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezonu İspanya'nın Perfumerias Avenida ve Polonya'nın Wisla Krakow takımlarından geçiren 26 yaşındaki basketbolcu, 2, 3 ve 4 numaralı pozisyonlarda forma giyebiliyor. Çok yönlü özellikleriyle dikkati çeken 1,88 metre boyundaki Abdi, İsveç Milli Takımı'nın da formasını terletiyor.

Kariyerinde 2012-2015 yıllarında üç sezon WNBA'de Los Angeles Sparks forması giyen Farhiya Abdi, 2016-2017 sezonunda Mersin Büyükşehir Belediyespor'da ter döktü. Abdi, Türkiye'de 11,2 sayı, 3,8 ribaunt ve 2,2 asist ortalamalarıyla oynadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ