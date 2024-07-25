Farkında olmadan söylenen ebeveyn cümleleri kardeşlerin arasını bozabilir: İşte uzak durulması gereken 7 cümle!

5. ''İLK KİM YAPACAK?''

Birçok ebeveynin sahip olduğu bir diğer kötü alışkanlık ise çocuklar arasında açık bir rekabeti kışkırtmasıdır. Bu davranışta çocukları birbirleriyle rekabete zorlamak, her iki çocuğun da kaybetme ve kazanma duygularını çok yoğun bir şekilde hissetmesine neden olur. Rekabet, çocuklar için bir oyun değildir ve bu duygular onların anksiyete yaşamasına yol açabilir.