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Farklı coğrafya ve ülkelere göre güzellik sırları!

Her ülkenin kendine özgü güzellik yöntemi var. Özellikle Koreliler dış görünüşlerine çok önem verirken Hintlilerin de uyguladığı doğal teknikler ilgi görüyor. İşte, ülkelere göre güzellik sırları...

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  • Farklı coğrafya ve ülkelere göre güzellik sırları!

    KORE - SALYANGOZ

    Koreliler için dış görünüş sadece güzellik anlamına gelmiyor. Dış görünüşün iyi olması onlar için bir bakıma statü göstergesi, bu nedenle ciltlerine çok dikkat ederler. Koreliler salyangoz bazlı cilt bakım ürünlerini kullanmayı tercih ediyor. Salyangozlar hem yoğun nemlendirici hem de kolajen üretiyor. Ayrıca ölü deriyi arındırıyor.

     
  • Farklı coğrafya ve ülkelere göre güzellik sırları!

    PANAMA - KAKAO

    Panamalılar için kakao oldukça önemli bir besin. Kakaoyu özellikle yaşlanma karşıtı özelliği nedeniyle kullanmayı tercih ediyorlar.

     
  • Farklı coğrafya ve ülkelere göre güzellik sırları!

    MATCHA - JAPONYA

    Japonya'nın geleneksel yeşil çayı Matcha, kilo vermeye yardımcı bir besin. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirebilen matcha Japon kadınları için son derece önemli bir ürün. Saç ve saç derisi için çok faydalı olan matcha yoğurt, bal ve avokado gibi ürünlerle karıştırılıp saç maskesi olarak kullanılıyor.

     
  • Farklı coğrafya ve ülkelere göre güzellik sırları!

    KİL - TÜRKİYE

    Ülkemizde özellikle kaplıca bölgelerinde kil maskesi oldukça meşhurdur. Toprak ve çamur gibi çeşitli mineralleri bakımından zengin olan kil ciltteki ölü tabakayı alır. Ayrıca kas ve eklem ağrılarına da iyi gelir.

     
  • Farklı coğrafya ve ülkelere göre güzellik sırları!

    KAKTÜS - MEKSİKA

    Meksika coğrafyasında birçok çeşidi bulunan kaktüs, aynı zamanda Meksika mutfağında da kullanılır. Kaktüs cildi çok iyi nemlendirir ve birçok vitamini içerisinde barındırır.

     
  • Farklı coğrafya ve ülkelere göre güzellik sırları!

    PİRİNÇ SUYU - ÇİN

    Pirinç yüzyıllardır Çinliler için çok önemli bir besin kaynağı olarak kullanılıyor. Asya'daki kadınların güzellik yöntemlerinden birisi olarak da kullanılan pirinç cilde, saça parlaklık ve beyazlık vermek için kullanılır.

     
  • Farklı coğrafya ve ülkelere göre güzellik sırları!

    ZEYTİNYAĞI - YUNANİSTAN

    Yunan kadınların en temel kozmetiklerinden birisi olan zeytinyağı cildi besler, canlılık kazandırır.

     
  • Farklı coğrafya ve ülkelere göre güzellik sırları!

    LİMON OTU ÇAYI - TAYLAND

    Taylandlı kadınlar limon otu çayı ile uyku ve stres sorunları ile başa çıkıyorlar. Ayrıca ağız ve diş sağlığına da oldukça faydalı.

     
  • Farklı coğrafya ve ülkelere göre güzellik sırları!

    HİNDİSTAN - ZERDEÇAL

    Hindistan denilince akla baharat gelir. Baharatı güzellik içinde kullanan Hintliler en çok zerdeçalı tercih ediyor. Yoğurt, bal ve zerdeçaldan oluşturan maske cilde oldukça iyi gelir.

     
  • Farklı coğrafya ve ülkelere göre güzellik sırları!

    AFRİKA - SHEA YAĞI

    Afrika'da bulunan Shea ağacı kadınların vazgeçilmezi. Shea ağacından elde edilen fındıklar çok sayıda vitamin ve mineral içeriyor. Bu da vücutta bulunan sivilce ve yanıklara iyi geliyor.

    Kaynak: Bright side

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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