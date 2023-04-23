KORE - SALYANGOZ

Koreliler için dış görünüş sadece güzellik anlamına gelmiyor. Dış görünüşün iyi olması onlar için bir bakıma statü göstergesi, bu nedenle ciltlerine çok dikkat ederler. Koreliler salyangoz bazlı cilt bakım ürünlerini kullanmayı tercih ediyor. Salyangozlar hem yoğun nemlendirici hem de kolajen üretiyor. Ayrıca ölü deriyi arındırıyor.