Farklılığın izinde: Yaratıcılığın özgürce ifade edildiği ilginç tasarımların fotoğrafları
İnsanların kullanması için neredeyse her gün birçok ürünün üretildiği bir dünyada, satın alma oranı artsın diye ilginç tasarımlı eşyalar yapılması oldukça normal olabilir. Bunun yanı sıra sadece ilgi çeksin diye bile yaratıcı nesneler üretilebilir. İşte, sizin için komik ve tuhaf tasarıma sahip nesnelerin fotoğrafları!
Yaratıcılığın sınırlarını zorlayarak tasarlanmış ilginç ve benzersiz eşyalar, günümüzde her geçen gün daha fazla ilgi çekiyor. Bununla birlikte eşyaların dışında sokakta gördüğümüz özgün tasarımlı nesneler de dikkat çekiyor. İşte, insanlar tarafından fotoğrafları çekilen sıra dışı tasarımların fotoğrafları ve yorumları...
''Kupamın çay poşeti tutacağı var, çok iyi durmuyor mu?''
''Bu sabunluk Mickey Mouse şeklinde köpük çıkartıyor.''
''Parke zemin, bir masaya dönüştü.''
''Geri dönüştürülmüş su şişelerinden yapılmış bir kalem, su şişesinin gölgesini oluşturuyor.''
''Bu kahve ölçü kaşığı, aynı zamanda kahve torbasını kapalı tutmak için kullanılan bir klipstir.''
''Asansör çalıştırma düğmelerini yere sabitlemek hangi dahinin fikriydi?''
"Okulum çöp kutularının üzerine basketbol potası yerleştirerek çöplerle mücadele ediyor."
''Üzerine su geldiğinde şemsiyeyi belirginleştiren bir kaldırım işareti yapmışlar.''
''Sevgililer Günü'nde Litvanya'nın lambalarına bakın!''
''Yapboz şeklinde halımızı yerleştiriyoruz, çok güzel değil mi?''
''Araba ve bisikletin görselleri birleştirilerek 'bisiklet çözümdür araba ise kirlilik' yazılması çok yaratıcı bir tabela olmuş, tebrik ederim.''
''Okulumda öğle yemeğinde dağıttıkları smoothieleri karıştırmak için bir bisiklet koymuşlar.''
''Uzaylı şeklinde sokak lambası çok özgün durmuyor mu?''
''Gördüğüm dişçinin muayenehanesindeki bisiklet koyma rafı, bir diş macunu tüpünden sıkılmış gibi görünüyor.''