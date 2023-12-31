Farklılık arayanlara: Yılbaşı sofralarınızı süsleyecek meze tarifleri

Servis için isteğe bağlı kıyılmış maydanoz, zeytinyağı ve minik biber parçaları

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Yapılışı

Közlenmiş kırmızı biberleri kurulayın ve mümkün olduğu kadar fazla suyunu alın.

Biber, nohut, tahin, sarımsak, limon suyu, tuz ve kimyonu mutfak robotunda birleştirin. Karışım pürüzsüz ve iyi bir şekilde birleşene kadar 3 ile 4 dakika karıştırın.

Makineninizin bozulmaması için gerektiği kadar 1 yemek kaşığı soğuk su ekleyin ya da zeytinyağı ekleyin ve 10 saniye daha işlem yapın.

Humusu servis kasesine aktarın ve üstüne güzel bir girdap yapın. İsterseniz üzerine maydanoz, bir tutam kırmızı biber ve zeytinyağı ekleyebilirsiniz.