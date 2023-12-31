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        Haberler Yemek Yapma Farklılık arayanlara: Yılbaşı sofralarınızı süsleyecek meze tarifleri

        Farklılık arayanlara: Yılbaşı sofralarınızı süsleyecek meze tarifleri

        Yılbaşı akşamlarında yeni yıla girmeden önce son kez eğlenilir. Bu eğlence, sevdiklerinizle vakit geçirmenin hoş bir bahanesidir ve eğlenirken bir yandan güzel aperitifler tüketmek sizi mutlu edebilir. İşte sizin için, yılbaşı sofralarınızı süsleyebileceğiniz meze tarifleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 12:12 Güncelleme: 31.12.2023 - 12:12
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        1

        Yılbaşı eğlencesinin iyi geçmesi için birkaç önemli şeye ihtiyaç vardır: güzel bir dekorasyon ve bol miktarda yiyecek. Özellikle, beklenmedik aile üyelerinin ne zaman kapınızı çalıp sürpriz yapacağı belli olmayacağından hazırda birkaç kolay mezenizin olması sizi kurtarabilir. İşte, pratik yılbaşı mezesi tarifleri...

        2

        KOVBOY HAVYARI

        Salatanın malzemeleri (6 kişilik):

        1 su bardağı Meksika fasulyesi

        1 küçük boy ince doğranmış kırmızı soğan

        1 çay bardağı suyu süzülmüş mısır

        1 su bardağı küp küp doğranmış çeri domates

        2 adet kırmızı veya yeşil biber

        1 adet avokado

        Yarım su bardağı börülce

        Sosu için:

        6 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

        5 yemek kaşığı limon suyu (ekşi sevme oranınıza göre azaltıp artırabilirsiniz)

        3 yemek kaşığı doğranmış taze kişniş veya maydanoz

        1 yemek kaşığı acı sos

        Yarım çay kaşığı kimyon

        1 çay kaşığı tuz

        3

        Yapılışı:

        Küçük bir kapta sosu hazırlayın: Zeytinyağı, limon suyu, kişniş, acı sos, kimyon ve tuzu birlikte çırpın. Bir kenara koyun.

        Büyük bir kapta ise kalan ana malzemeleri birleştirin. İyice birleşene kadar sosuyla karıştırın.

        4

        KÖZLENMİŞ KIRMIZI BİBERLİ HUMUS

        Malzemeler (8 kişilik):

        3 adet közlenmiş kırmızı biber

        2 su bardağı haşlanmış nohut

        1/4 su bardağı tahin

        2 diş sarımsak

        2 adet limonun suyu (isteğe bağlı azaltabilirsiniz)

        1 çay kaşığı tuz (damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz)

        Yarım çay kaşığı kimyon

        1/4 su bardağı zeytinyağı

        Servis için isteğe bağlı kıyılmış maydanoz, zeytinyağı ve minik biber parçaları

        5

        Yapılışı

        Közlenmiş kırmızı biberleri kurulayın ve mümkün olduğu kadar fazla suyunu alın.

        Biber, nohut, tahin, sarımsak, limon suyu, tuz ve kimyonu mutfak robotunda birleştirin. Karışım pürüzsüz ve iyi bir şekilde birleşene kadar 3 ile 4 dakika karıştırın.

        Makineninizin bozulmaması için gerektiği kadar 1 yemek kaşığı soğuk su ekleyin ya da zeytinyağı ekleyin ve 10 saniye daha işlem yapın.

        Humusu servis kasesine aktarın ve üstüne güzel bir girdap yapın. İsterseniz üzerine maydanoz, bir tutam kırmızı biber ve zeytinyağı ekleyebilirsiniz.

        6

        FIRINDA KAŞARLI MANTAR

        Malzemeler (8 kişilik):

        800 gram mantar

        2 yemek kaşığı tereyağı

        2 diş sarımsak (isteğe bağlı)

        Tuz ve karabiber

        1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

        1 çay bardağı sıvı yağ

        Yarım su bardağı su

        Maydanoz (servis için)

        7

        Mantarları temizleyip dilimledikten sonra tavada tereyağını eritin, sarımsakları ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.

        Mantarları da tavaya ekleyin, suyunu salıp çekene kadar soteleyin. Tuzunu ve karabiberini bu aşamada serpebilirsiniz.

        Fırın tepsisine mantarları yaydıktan sonra üzerine rendelediğiniz kaşar peynirini serpin.

        Sıvı yağı ve suyu karıştırdıktan sonra eşit şekilde mantarların üzerinde gezdirin.

        Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kaşar eriyene ve üzeri kızarana kadar pişirin.

        Fırından çıkarttığınız mantarları maydanoz ile süsleyip sıcak servis yapabilirsiniz.

        8

        MUHAMMARA

        Malzemeler (6 kişilik):

        3-4 yemek kaşığı kırmızı biber salçası

        1 çay bardağı ceviz içi (isteğe bağlı olarak kavrulmuş)

        4 adet köz kırmızı biber

        Yarım su bardağı bayat ekmek içi (robotta çekebilirsiniz)

        1 çay bardağı zeytinyağı (isteğe bağlı azaltabilirsiniz)

        1 yemek kaşığı nar ekşisi

        1 diş sarımsak (isteğe bağlı, rendelenmiş)

        1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı, miktarı damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)

        Tuz (damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)

        İsteğe bağlı karabiber veya kimyon da koyabilirsiniz.

        9

        Yapılışı:

        Kırmızı biber salçasını derin bir kaba alın.

        Rendelenmiş bayat ekmek içini, ceviz içini, zeytinyağını ve nar ekşisini ekleyin.

        İsteğe bağlı olarak rendelenmiş sarımsak ve pul biberi de ilave edin.

        Malzemeleri iyice karıştırın ve bir miktar tuz ekleyin.

        Muhammaranızı buzdolabında en az bir saat dinlendirin.

        Servis öncesi üzerine zeytinyağı gezdirebilir ve ceviz içi serpiştirebilirsiniz

        10

        PEYNİR DOLGULU BİBERLER

        Malzemeler (8 kişilik)

        12 adet kapya biber (rengi fark etmez)

        1 kase beyaz peynir

        1 kase lor peyniri

        2 yemek kaşığı çörek otu

        2 diş kıyılmış sarımsak (isteğe bağlı)

        2 yemek kaşığı zeytinyağı (isteğe bağlı artırabilirsiniz)

        İsteğe bağlı tuz ve karabiber

        11

        Yapılışı:

        Önce biberlerin ortadan ikiye kesin ve içini ayıklayın.

        Daha sonra beyaz peyniri ufalayın ve bir kaba alın. Peynirin üzerine sarımsakları bu aşamada ekleyebilirsiniz.

        Karışıma yağı, çörekotunu, karabiber, tuz ve lor peynirini de ilave edip tekrar karıştırın.

        Biberlerin içini bu karışımla doldurduktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirin. Pişen biberleri fırından alın ve üzerine isteğe bağlı olarak zeytinyağı gezdirin.

        Kaynak: Delish, the Roasted Root, Food and Wine.

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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