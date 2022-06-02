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Faroe Adaları, Türkiye maçına Antalya'da hazırlanıyor

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Türkiye ile yapacağı maçın hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Faroe Adaları Milli Takımı'nın teknik direktörü Hakan Ericson, amaçlarının galibiyet olduğunu söyledi

Faroe Adaları, Türkiye maçına Antalya'da hazırlanıyor
AA

Faroe Adaları Milli Takımı, 4 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da Türkiye ile yapacağı maçın hazırlıklarını Belek Turizm Bölgesi'ndeki Gloria Sports Arena'da devam etti.

Antrenmanda futbolcular koşunun ardından dar alanda kısa pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Faroe Adaları Milli Takımı Teknik Direktörü Hakan Ericson, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok güzel bir havada ve tesiste kamplarına devam ettiklerini anlattı.

- "Türkiye çok güçlü ve iyi bir takım"

Antalya'nın sıcak ikliminde antrenman yaptıkları için mutlu olduklarını kaydeden Ericson, "Türkiye çok güçlü ve iyi bir takım. Dünya kupasına çok yakınlardı. Tek bir penaltı ile kaçırdıklarını söyleyebiliriz. Farklı liglerde oynayan çok üst düzey oyuncuları var. Bizim oyuncularımıza göre daha üst düzey oyuncular. Danimarka ve İsviçre'ye karşı savaştığımız gibi oynamak ve elimizden gelen performansı göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin kendileri karşısında favori takım olarak görülmesinin normal olduğunu aktaran Ericson, "Amacımız her zaman kazanmak. Bunun için sahaya çıkacağız. Takımın performansına odaklıyım ve bunu her maçta üste çekmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a çok saygı duyduğunu dile getiren Ericson, ilk defa mücadele edecekleri Uluslar Ligi'nde kalmayı hedeflediklerini kaydetti.

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