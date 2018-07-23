Türkiye'nin konuştuğu şarkıcı Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile İntizar arasında yaşandığı ileri sürülen ilişkinin ardından Hürriyet gazetesi ombudsmanı Faruk Bildirici, olayı 'skandal' olarak köşesine taşıyan Cengiz Semercioğlu'na köşesinden cevap verdi.



Ünlü de olsa insanların cinsel eğilimlerini gazetecilerin suçlama vesilesi yapamayacağını vurgulayan Bildirici, "Olayda büyük bir skandal olduğu doğru. Skandalın ilk aşaması, Ceceli’nin 1.5 yıl önce boşandığı ve hukuken ilişkisi kalmayan eski eşinin yatak odasına gizli kamera konulması" dedi. İşte Faruk Bildirici'nin o yazısı...



Evet, skandal ama...



"CENGİZ Semercioğlu'nun 'Yılın skandalı sonunda patladı' başlıklı yazısı çok ses getirdiği gibi, çok da eleştiri aldı. Kimi magazin yazarları, sosyal medyadan takipçiler ve okurlar eleştirdi bu yazıyı.

Semercioğlu da ertesi gün “..Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ve İntizar arasındaki ilişkinin ortaya çıkması üzerine eleştiri oklarının bazıları bana döndü” diyerek eleştirileri yanıtladı. “İki kadın arasındaki ilişkiyi skandal olarak” nitelediği eleştirisine, “..bu haberde skandal olan iki kadının yakınlaşması değil, evde çocuğun olduğu iddiası. Ve Ceceli'nin çocuğunun annesinin görüntülerine dayanarak dava açması” karşılığını verdi.

Her ne kadar böyle söylese de Semercioğlu’nun “Yılın skandalı” yazısındaki ifadeleri, savunmasını doğrulamıyor. Baştan sona iki kadın arasındaki ilişkiye odaklanan yazısının daha girişinde ilişkiyi “skandal” diye tanımlıyordu:

“... son dönemin en büyük skandal iddialarından biri sonunda patladı. 'Sonunda' diyorum, çünkü çift boşandığından beri magazin kulislerinde Sinem Hanım'ın şarkıcı İntizar'la ilişkisi olduğu konuşulup duruyordu.”

Görüldüğü gibi, ilk cümlede “sonunda patladı” dediği skandalın ne olduğunu ikinci cümlede “Sinem Hanım'ın şarkıcı İntizar ile ilişkisi” olarak açıklıyor. Yazının sonuna doğru bu yaklaşımını destekleyen ifadeler de kullanıyor:



“...Ne zaman ki ikilinin görüntüleri video olarak gönderilmiş, o zaman duruma ikna olmuş Ceceli. Bu iddialar Mustafa Ceceli'nin dava dosyasında yer aldı. Ancak ben de gözlerimle gördüm, durum iddianın ötesinde, gerçek...”

Gördüğü ne? İki kadının yakınlaşması. “İddianın ötesinde gerçek” dediği ve “skandal” diye nitelendirdiğinin de bu ilişki olduğu anlaşılıyor.

Oysa biz gazeteciler, ünlü de olsalar insanların cinsel yönelimlerini suçlama vesilesi yapamayız. İki kadın arasındaki ilişkiyi “skandal” olarak nitelendirmek cinsiyetçi ve ayrımcı bir yaklaşım. Üstelik Semercioğlu'nun savunmaya çalışırken söylediği gibi, “olay sırasında çocuğun evde olduğu iddiası” da skandal olamaz. 7 yaşındaki çocuğun o sırada yanlarında olduğu bir iddia. Ayrıca eşcinsel çiftlerin çocuğu olamaz mı?

Aslında bu olayda büyük bir skandal olduğu doğru. Skandalın ilk aşaması, Ceceli'nin 1.5 yıl kadar önce boşandığı ve hukuken ilişkisi kalmayan eski eşinin yatak odasına gizli kamera konulması. Gizli kamera ahlaki olmadığı gibi Türk Ceza Yasası'nın “Özel hayatın gizliliğini ihlal” ile ilgili 134. Maddesi'ne göre de suç. Umarım polis, o kameraları oraya koyanı bulup yargıya havale eder.

Skandalın ikinci aşaması da suç olan gizli kamera görüntülerinin Ceceli tarafından çocuğunun velayet davası dosyasına konulması. Ceceli, gizli kamerayı kendisinin koydurmadığını savunsa da suça ortak olmuş durumda.



Haber değeri taşıyan da işte bu skandaldı. Ama Semercioğlu, yazısında bir kadının yatak odasına gizli kamera (ya da kameralar) konulmasını, mahrem alanlarına tecavüz edilmesini skandal olarak nitelendirmediği gibi eleştirmemiş bile. Bunun yerine olaya Ceceli'nin gözüyle bakan, tek yanlı bir yazı kaleme almış. Kadın tarafına suçlamalara karşı “cevap hakkı” tanımamış.

Ne yazık ki, “Türkiye’nin bu konuyla çalkalanması” gazetecilik hatasını ortadan kaldırmıyor. Keşke yazdıklarını savunmak yerine özür dileseydi."

MEDYADA POLEMİĞE NEDEN OLMUŞTU

Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile İntizar arasında yaşandığı ileri sürülen ilişkinin ardından köşe yazarları farklı değerlendirmelerde bulunmuştu. İşte o yazılardan satırbaşları...



Ertuğrul ÖZKÖK (Hürriyet)

“Mustafa Ceceli’nin eski eşi ile ilgili kepazeliğini savunan çıkmadı... Birçok konuda bölünmüş olan toplum, bu konuda birleşti... Şarkılarını büyük keyifle dinleyenler de dahil herkes ona sırtını döndü... Bazı radyo kanalları parçalarını repertuvarlarından çıkardı. Ceceli yapayalnız kaldı... Dışlandı... Bir sanatçı için bundan büyük ceza olamaz...



Dikkat ettiniz mi, Türk toplumu bir ay içinde ikinci defa bir konu etrafında birleşti, ortak bir duygu barajı oluşturdu... Biri, patileri hunharca kesilen küçücük bir köpeğin son bakışlarını toplumun ortak tasası haline getirmekti... Bir de Ceceli’nin eski eşine yaptığı bu kepazelik...



Bana göre asıl anayasalar bunlardır... Yani kâğıda dökülüp, referandumlarla kabul edilip sonra uygulanmayanlar değil, yazılmadığı halde bütün vatandaşların kalpleriyle, vicdanlarıyla uyguladığı anayasalar...”

Fatih ALTAYLI (Habertürk)

“Sevgili Ertuğrul Özkök ne yiyorsa ondan yemek, ne içiyorsa ondan içmek istiyorum. Ben de onun içtiğinden içip, onun yediğinden yiyip, gerçek dışı bir dünyada yaşamak ve “Hyperoptimist” olmak istiyorum. Gazetesinin yazarı Cengiz Semercioğlu'nun suç ortağı haline geldiği “Mustafa Ceceli’nin yarattığı pislik” ile ilgili olarak sevgili Ertuğrul Abimiz şöyle demiş:



“En azından Mustafa Ceceli’nin hatalı olduğu konusunda toplumun tüm kesimleri birleşti”. Yani toplumun karşı mahalleleri Ceceli konusunda aynı şeyi düşünüyormuş Ertuğrul Özkök’e göre. Bu kanaate nereden kapıldı bilmiyorum ama gerçekten kapıldıysa ortada bir sorun var demektir.



Olayın patladığı gün hem Ceceli'yi, hem de Cengiz Semercioğlu'nu eleştiren yazılar yazdım. Ve Ertuğrul Özkök'ün savunduğunun tam aksi bir durumla karşılaştım. Bir yanda “İyi yazmışsın bu şerefsizlere. Rezillere” diyen kalabalık bir kitle. Diğer yanda ise “Utanmıyor musun eşcinselliği meşrulaştırmaya çalışmaya, Ceceli çok haklı. Çocuğunu öyle bir kadına bırakacak hali yok ya!” diyen yine oldukça kalabalık bir kitle.



Anlayacağınız Ceceli'ye tepki konusunda mahalleler arasında bir yakınlaşma, bir ortaklaşma söz konusu falan değil. Neredeyse 180 derece ters yaklaşımlar var mahalleler arasında.



O yüzden ben de olmayan bir yakınlaşmayı varmış gibi görüp umutlanmak istiyorum elbette.

Ama bu gerçek dünyada mümkün görünmüyor. Ama belki Ertuğrul Abi'nin diyetini uygularsam olabilir...

Oray EĞİN (Habertürk)

“Türk basınının çürümüşlük tarihi Kelebek’in sayfalarından okunabilir. Şarkı sözü yazıp o uyduruk satırlarını satın alanları övgülere boğmak da bir Kelebek yazarının işi, kendisine yollanan bedava telefonu ballandıra ballandıra anlatmak da.

Bugünlerde yine tıpkı bedava yollanan bir telefon gibi bir çıkar alışverişi var. Telefonun yerine sızdırılan bir şantaj kaseti var. Telefon firmasının yerini de bir tarikat aldı. Telefonu gazeteciye gönderen şirket örtülü reklam amaçlıyordu, tarikatın da motivasyonu pek farklı değil. Kendi sanatçısını temize çekme derdindeler, ayrıca basın üzerindeki etkilerini de kanıtlıyorlar.

Yine tıpkı bedava telefonun ayyuka çıkmasının ardından alelacele faturalar uydurulması gibi, aynı Kelebek yazarı şimdi baş aktörlerinden biri olduğu bu çirkinlikten sıyrılmanın peşinde. Oysa inkarının şiddeti bile kendini ele veriyor.

Tanımasam, bilmesem belki Cengiz Semercioğlu'nun gerçekten araştırmacı gazetecilik yaptığına inanıp Mustafa Ceceli “skandalı”nı bir habercilik başarısı olarak değerlendirirdim. Güya mahkeme kayıtlarına bakmış da, ayrıntıyı yakalamış falan… Oysa hayatı boyunca hangi mahkeme kararından ne haberi çıkartmış ki, şimdi “habercilik” yapmış olsun? Cengiz Semercioğlu'nun ve Kelebek'in tek başarısı, çeşitli etki odaklarına kendilerini teslim etmektir...”

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