Faruk K.: Reklam rakamları güzel

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şarkıcı Faruk K. (48), önceki gün reklam yüzü olduğu markanın çekimlerine katıldı. Balat'ta yapılan çekimler sonrası kamera karşısına geçen Faruk K., "Bildiğiniz gibi bu kadın markası ancak tanıtım yüzü erkek oldu. Ben markanın tanıtım müziğini yaptım ve seslendirdim. Ayrıca bir anket yapıldı ve kadınlar benim bu markanın yüzü olmamı istedi." dedi.

"MÜZİK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Uzun bir aradan sonra çıkardığı yeni şarkılar ile dikkat çeken Faruk K., "Müziğimi yapmaya devam edeceğim. Tabii ki arada böyle güzel işler de geliyor." ifadelerini kullandı.

"REKLAM RAKAMLARI GÜZEL"

Reklam filmi için yüksek miktarda ücret aldığı iddia edilen şarkıcı, "Tabii ki ücretler muazzam yüksek değil ama çok küçük rakamlar da değil. Güzel rakamlar diyebilirim ancak hepimizin bakması gereken insanlar var. Hepimizin ekipleri var. Bu zor şartlarda birbirimize yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bana." şeklinde konuştu.

Faruk K., ardından reklamda kendisine eşlik eden mankenlerle poz vermeyi de ihmal etmedi.