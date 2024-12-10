Faruk Turgut: Takipçi sayısına bakarak oyuncu seçmem

Ünlü yapımcı Faruk Turgut, "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuğuydu. Turgut, 'Kızılcık Şerbeti' ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Faruk Turgut, diziden ayrılan Müjde Uzman ile ilgili şunları söyledi: Müjde Uzman bizim hikâyede öldü. Bu sebeple geri dönme şansı yok. Problem yaşamışsınız, sorun yaşamışsınız meselelerinizi çözemediğiniz için ayrılma noktasına geldiğiniz bir oyuncuyla ilgili 'gitti, denedi olmadı bir daha geri gelsin' demek çok doğru ve adil olmaz. Mevcutta çalışan arkadaşlara da ayıp olur. Bu diziye olan inancını hâlâ koruyan oyuncular diziye hala devam ederken, diziyi terk edip başka diziye gidiyor olması sonra da oranın olmamasından sonra geri dönmeyi düşünmesi ki onunda döneceğini sanmıyorum. Çok hoş ayrılmadık, onun için de sıkıntılı bir durum. Geri dönme şansı yok, olamaz yani" dedi.

Aslı Şafak REKLAM Aslı Şafak’ın yönetmen Ketche’nin diziden ayrıldığına dair söylentileri sorması üzerine Faruk Turgut, "Ketche devam ediyor. Zaman zaman her sette sıkıntılar olabiliyor önemli olan o problemleri pozitif yaklaşıp çözme odaklı davranmanız. Şu anda da bir problemimiz yok devam ediyor. Hazira ayına kadar devam ediyoruz. Ketche sinema filmi çekecek. 'Kızılcık Şerbeti' devam ederse önümüzdeki yıl bizimle olmayacağı da kesin" dedi.

"NURİ BİLGE CEYLAN’I DEĞİL, ZEKİ DEMİRKUBUZ’U TERCİH EDERİM" Faruk Turgut, "Türkiye’de çok iyi yönetmenler var. Cannes'da ödül alan yönetmenimiz var. Nuri Bilge Ceylan’a şimdi kim ne diyebilir? Kendi dalının bir numarası çok da başarılı' demesi üzerine Aslı Şafak’ın, "Sizin için de bir numara mı?" sorusuna cevabı ise şöyle oldu: Hayır değil benim için değil. Ben o tarz sinemadan hoşlanan biri değilim. Ben daha dinamik daha meselesi olan filmlerden yanayım. Onun resim boyutu daha önde. Fotoğraf çok daha etkili ve önde. Polemik olacak ama Zeki Demirkubuz’u daha çok tercih ederim. Zeki, Yeşilçam kökenli ve dramaya yakın olduğu için ve her filminin bir meselesi olduğu için Zeki’nin filmlerini daha çok tercih ediyorum.