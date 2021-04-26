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Fas Başbakanı el-Osmani: "İspanya'nın Polisario lideri Gali'yi sahte pasaportla kabul etmesi bir skandaldır"

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali’nin tedavi için sahte bir pasaportla İspanya’da kabul edilmesinin bir skandal olduğunu söyledi.

Fas Başbakanı el-Osmani:
AA

Başkent Rabat'ta iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) yetkilileriyle bir araya geldiği bir toplantıda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Osmani, "Tuhaf olan şey, kendisi gerçek bir pasaportla yolculuk yapan Gali'yi bakanları ve birçok ülkede büyükelçilikleri olan bir Cumhurbaşkanı olarak kabul etmeleridir. İspanya'nın Polisario lideri Gali'yi sahte pasaportla kabul etmesi bir skandaldır" dedi.

Osmani şunları söyledi:

"Gerçek şu ki kimse bu sahte devlet adına dünyanın hiçbir yerine gidemez. Böyle bir adımı kınamamız insani yönünden dolayı değildir. İspanya'nın konuyu gizlemesi ve adı geçen kişiyi sahte bir kimlikle karşılaması ülkemize bunu bildirmemesidir.

İspanya'nın yapması gereken, anlayamadığımız bu davranışın açıklamasını yapmasıdır. Toprakları üzerinde, savaş suçları işlemiş ve ağır insan hakları ihlallerinde bulunmuş birini himaye etmesidir. İspanyol yargısı, bu konularda dava açanların ve kurbanların davalarıyla ilgili henüz bir adım atmamıştır."

Fas yerel kaynakları 22 Nisan Perşembe günü Polisario Cephesi lideri Gali’nin Kovid-19’a yakalanmasının ardından Cezayir’in ara buluculuğunda tedavi amaçlı İspanya’ya götürüldüğünü iddia etmişti. Haber daha sonra İspanya diplomatik kaynakları tarafından doğrulanmıştı.

Fas Dışişleri Bakanlığı, İspanya’nın Rabat Büyükelçisi Ricardo Diez-Hochleitner Rodriguez’e Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali’nin İspanya’da tedavi altına alınması nedeniyle tepkisini dile getirmiş ve Büyükelçi Rodriguez'i cumartesi, Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

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