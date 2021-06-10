Fas Başbakanı Osmani:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Fas Başbakanı Osmani: "İspanya-Fas ilişkileri tarihi ve stratejiktir"

Fas Başbakanı Saadettin el-Osmani, son dönemde gerginliğin tırmandığı Fas-İspanya ilişkilerinin "tarihi ve stratejik" olduğunu söyledi.

Fas Başbakanı Osmani:
AA

Başkanı olduğu Adalet ve Kalkınma Partisinin "Fas-İspanya İlişkileri" başlığıyla düzenlediği sempozyumda konuşan Başbakan Osmani, iki ülke arasındaki siyasi ve güvenlik çıkarlarının önemi konusunda bilinçli olduklarını belirtti.

Fas ile İspanya ilişkilerinin on yıllardır iniş ve çıkışlara tanık olduğunu, bazen iyileştiğini, çok iyi bir duruma geldiğini, bazen ise kötüleştiğini belirten Osmani, "İki ülke ilişkileri tarihi ve stratejiktir. İki komşu arasındaki ilişkiler ancak böyle olabilir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Fas resmi haber ajansı MAP'ın askeri kaynaklara dayandırarak yayımladığı bir haberde, ülkenin kuzeyinde bir kaçakçılık operasyonunun engellendiği, operasyon sonrasında da 3 İspanyol'un gözaltına alındığı ve bir ton uyuşturucu ele geçirildiği kaydedildi.

- İspanya ile Fas arasındaki diplomatik kriz

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemde ciddi gerginliklere sahne olan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19'dan dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

İki ülke arasındaki diplomatik kriz, Gali'nin İspanya'ya gelişi ve ardından Fas'tan İspanya'ya doğru düzensiz göçmen akınıyla daha da derinleşmişti.

Faslı göçmenlerin 17 Mayıs'ta saat 02.00'de başlattıkları ve Fas yönetiminin göz yumduğu düzensiz göç akınıyla Ceuta kentinin kuzey (Benzu) ve güney (Tarajal sahili) sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek iki günde 8 binden fazla kişi İspanya'ya geçmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Sayılar revize edildi: Hindistan'da koronavirüs kaynaklı günlük can kaybında dünya rekoru!
DÜNYAHindistan'da günlük can kaybında dünya rekoru!
SON DAKİKA: Esad rejiminden İdlib'e saldırı: 6 sivil hayatını kaybetti! - Haberler
DÜNYAEsad rejiminden İdlib'e saldırı!
Myanmar’ın devrilen liderine yeni yolsuzluk davası açıldı
DÜNYAMyanmar'ın devrilen liderine yolsuzluk suçlamaları
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden, ilk yurt dışı gezisinde Rusya'yı uyardı! - Haberler
DÜNYABiden'ın ilk yurt dışı gezisi: Rusya'ya uyarı!
SON DAKİKA: İngiltere'de koronavirüs vakaları aylar sonra sınırı aştı! - Haberler
DÜNYAİngiltere'de vaka sayıları aylar sonra sınırı aştı!
Son dakika... Beyaz Saray: Erdoğan-Biden görüşmesi yüz yüze diplomasi için bir fırsat
DÜNYAABD'den görüşmeye ilişkin açıklama!
Rusya'da mahkeme Navalnıy ile bağlantılı kuruluşların faaliyetlerini yasakladı
DÜNYARusya'da Navalnıy ile bağlantılı kuruluşların ...
Uluslararası Bağdat Havalimanı'na insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi
DÜNYABağdat Havalimanı'na insansız hava aracıyla saldırı ...
ABD'den İsrail ve Filistin'e tansiyonu artıracak eylemlerden kaçınma çağrısı
DÜNYAABD'den İsrail ve Filistin'e çağrı
Suudi Arabistan'da güvenlik görevlisini öldüren DEAŞ mensubu idam edildi
DÜNYASuudi Arabistan'da DEAŞ mensubu idam edildi