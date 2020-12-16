Fas Başbakanı Osmani İsrail'le normalleşmenin zor bir karar olduğunu kaydetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Fas Başbakanı Osmani İsrail'le normalleşmenin zor bir karar olduğunu kaydetti

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, ülkesinin İsrail'le ilişkileri normalleştirmesinin, zor bir karar olduğu için bu zamana kadar ertelendiğini söyledi.

Fas Başbakanı Osmani İsrail'le normalleşmenin zor bir karar olduğunu kaydetti
AA

Katar merkezli Al Jazeera Televizyonu'na konuşan Osmani, İsrail'le ilişkileri normalleştirme ve ABD'nin, Fas'ın Batı Sahra'da üzerindeki egemenliğini tanımasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

"Batı Sahra meselesinin bir takas mevzusu olmasını istemiyoruz ancak bu mücadelede kazandığımız zafer, ötekine (İsrail'le normalleşme) açılımla eş zamanlı gerçekleşti." diyen Osmani, "Normalleşme zor bir karar mıydı?" şeklindeki soruyu da "Şüphesiz. Yoksa bu zamana kadar ertelenir miydi?" diyerek yanıtladı.

ABD'nin Batı Sahra'daki Fas egemenliğini tanımasının, "benzeri görülmemiş bir zafer" olduğunu ve ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi olması ve Batı Sahra sorunuyla ilgili karar taslağını da onun hazırlaması nedeniyle bu zaferlerin devamının geleceğini savundu.

"Fas, Batı Sahra sorununa saplanır kalır ve toprak bütünlüğünü sağlayamazsa Filistinliler için yapmak istediklerini yapamaz." diyen Osmani, ülkesinin, Arap Barış Girişimi'ne bağlı olduğunu kaydetti.

Osmani, pek çok ülkenin Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanımak istediğini ancak buna cesaret edemediğini, ABD'nin bu adımı atmasıyla birlikte bu cesarete sahip olacaklarını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık Perşembe günü Twitter'dan yaptığı açıklamada, Fas ve İsrail'in, tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddetmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Yunanistan son 11 yılın en yüksek savunma bütçesini açıkladı! - Haberler
DÜNYAYunanistan'dan son 11 yılın en yüksek savunma ...
KAPANDILAR! Son dakika: Almanya'da 25 günlük karantinaya girdi!
DÜNYATam 25 gün: Almanya'da sıkı tedbir!
Son dakika: TARİHİ OLAY! Bosnalı Lider Rus Bakanla görüşmedi
DÜNYABosna Hersek'te Lavrov'a soğuk duş!
SON DAKİKA HABER: Japonya ve Çin arasına ACİL HAT
DÜNYATartışmalara sebep oluyordu: Acil hat kurulacak!
Son dakika: Belarus lideri korona servisinde maskesini indirdi! - Haberler
DÜNYAÜlke lideri korona hastalarıyla el ele kol kola!
Facebook, Afrika'da Fransa ve Rusya bağlantılı sahte hesapları kaldırdı
DÜNYAFransa ve Rusya bağlantılı sahte hesaplara flaş hamle ...
Son dakika: Fransa'dan FLAŞ Dağlık Karabağ açıklaması
DÜNYAFransa Dışişleri'nden Dağlık Karabağ açıklaması
Biden, Ulaştırma Bakanlığı'na eski rakibi Pete Buttigieg'i atayacak
DÜNYAABD'de ilk LGBT Bakan olacak
Yunanistan, 2020 savunma bütçesindeki silahlanma payını 5 kat artırdı
DÜNYAYunanistan'dan kritik hamle!
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri McConnell, Biden'ın zaferini kabul etti
DÜNYAABD Senatosu Çoğunluk Lideri'nden Biden kararı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X