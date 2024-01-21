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        Fas-Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 1-1 (MAÇ SONUCU)

        Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Fas ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti 1-1 berabere kaldı. Fas'ın golünün asistini Galatasaraylı Hakim Ziyech yaptı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ise bir başka Galatasaraylı Cedric Bakambu penaltı kaçırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 19:19 Güncelleme: 21.01.2024 - 19:19
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        Ziyech'in asisti galibiyete yetmedi
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        Afrika Uluslar Kupası F Grubu 2´nci maçında Fas ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Laurent Pokou Stadyumu´nda oynanan karşılaşma 1-1´lik eşitlikle sona erdi. Fas´ın golünü 6´ncı dakikada Hakimi´den geldi. Hakimi´nin golünde asisti yapan isim Galatasaraylı Hakim Ziyech oldu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti´ne 1 puanı getiren golü ise 76´ncı dakikada Mvumpa kaydetti.

        BAKAMBU PENALTI KAÇIRDI

        Öte yandan Galatasaraylı diğer bir oyuncu Cedric Bakambu, 42´nci dakikada bir penaltı atışından faydalanamadı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti´nde mücadeleye 11´de başlayan Masuaku, 90 dakika görev yaparken, Bakumbu 52 dakika sahada kaldı. Fas´ta mücadeleye 11´de başlayan Hakim Ziyech ise 73 dakikada sahada kaldı. Ziyech, 73´üncü dakikada yerini Adli´ye bıraktı.

        Bu sonuçla Fas puanını 4´e, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise 2´ye yükseltti.

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