Fas, Fransa’nın Batı Sahra planına destek vermesinden memnun

Fas Kraliyet Divanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, tahta çıkışının 25. yılı münasebetiyle Kral 6. Muhammed’e yazdığı mektuba ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Fransa’nın, Fas egemenliği altındaki özerklik planını, Batı Sahra sorununun çözümü için uygun çerçeve olarak gördüğü belirtildi.

Fransa’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) daimi üyesi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Fransa’nın bu adımı, Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini destekleyen son derece önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Açıklamada, Macron’un ülkesinin özerklik planına olan desteğinin net ve değişmez olduğuna vurgu yaptığı belirtilerek, özerklik planının BMGK kararlarına uygun olarak adil, sürdürülebilir ve müzakere edilmiş bir siyasi çözüme ulaşmanın tek temelini oluşturduğu ifade edildi.

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Macron, Batı Sahra’nın bugününün ve geleceğinin Fas’ın egemenliğine bağlı olduğuna vurgu yaparak, Fransa'nın ulusal ve uluslararası düzeyde bu tutumla uyumlu hareket etme niyetinde olduğunu kaydetti.

Cezayir, 25 Temmuz’da, Fransa hükümetinin Fas’ın özerklik planına destek vermesi kararından “büyük üzüntü duyduğunu ve güçlü bir şekilde kınadığını” ifade etmişti.