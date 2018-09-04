Fas Adalet Bakanlığı, Fransa yargısının 4 Faslı gazeteciyi Paris'teki mahkemeye çağırmasına tepki olarak başkent Rabat'taki Fransız iletişim hakimini bakanlığa çağırdı

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Fransa'da Faslı eski bir subaya hakaret ettikleri gerekçesiyle 8 Ekim'de mahkemeye çıkmaları için 4 Faslı gazetecinin çağırılması protesto edildi ve Fas ile Cezayir arasındaki cezai ve sivil iş birliği dosyalarının takibinden ve iyileştirilmesinden sorumlu Fransız iletişim hakimi bakanlığa çağrıldı.

Yetkililer, Faslıların Fransız yargısı tarafından çağrılmasının iki ülke arasında imzalanan adli iş birliği anlaşmalarına aykırı olduğunu ifade etti.

Rabat ve Paris yönetimleri arasında varılan anlaşma, çağırmanın, adalet bakanlığı üzerinden diplomatik organlar aracılığıyla yapılmasını öngörüyor.

Fransız yargısınca çağrılan gazeteciler Adil Lahlu Kemal, Cemal Beravi, Naim Kemal ve Nercis er-Reğay.

Reğay ve Kemal ise yaptıkları yazılı açıklamada, başka bir ülkenin yargısının kendilerini yargılanmak üzere çağırmasından büyük şaşkınlık duyduklarını belirtti.

Gazeteciler, Paris'teki İstinaf Mahkemesi hakimi tarafından çağrılmalarının devlet egemenliği meselesini gündeme getirdiğini dile getirdi.

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