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Fas'ın galibiyeti sonrası sokaklara döküldüler!

Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi Faslı futbolseverleri sevince boğdu. Gazze'de maçı toplu şekilde izleyen Filistinliler de büyük sevinç yaşadı

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  • Fas'ın galibiyeti sonrası sokaklara döküldüler! - 2022 FIFA Dünya Kupası haberleri

    Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi Faslı futbolseverleri sevince boğdu.
  • Fas'ın galibiyeti sonrası sokaklara döküldüler! - 2022 FIFA Dünya Kupası haberleri

    Maçın son düdüğünün çalmasının ardından bayrak ve meşaleler eşliğinde başta başkent Rabat, Kazablanka ve Marakeş olmak üzere sokağa dökülen onbinlerce Faslı futbolsever, ülkenin önemli cadde ve meydanlarını bayram yerine çevirdi.
  • Fas'ın galibiyeti sonrası sokaklara döküldüler! - 2022 FIFA Dünya Kupası haberleri

    Önemli sokak ve caddelerde yüzlerce araçlık konvoylar oluşturan halk, takımlarının dünya kupası tarihinde ilk kez yükseldiği yarı finalin mutluluğunu çeşitli marşlar eşliğinde doyasıya yaşıyor.
  • Fas'ın galibiyeti sonrası sokaklara döküldüler! - 2022 FIFA Dünya Kupası haberleri

    Kutlamaları meşale gösterileriyle süslendiren Faslı futbolseverler attıkları sloganlarda takımlarından kupanın ülkeye getirilmesini talep ediyor.
  • Fas'ın galibiyeti sonrası sokaklara döküldüler! - 2022 FIFA Dünya Kupası haberleri

    Ülkemizde Beşiktaş forması giyen Faslı futbolcu Romain Saiss, ilk 11’de görev aldığı müsabakada yerini 57’nci dakikada Eşref Dari’ye bıraktı.
  • Fas'ın galibiyeti sonrası sokaklara döküldüler! - 2022 FIFA Dünya Kupası haberleri

    FIFA 2022 Dünya Kupası F Grubu'nda yer alan "Atlas'ın Aslanları”, Kanada karşısında Hakim Ziyech ve Yusuf en-Nusayri’nin attığı gollerle ikinci galibiyetini alarak grubu 7 puanla lider tamamlamıştı.
  • Fas'ın galibiyeti sonrası sokaklara döküldüler! - 2022 FIFA Dünya Kupası haberleri

    Fas, son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren maçta İspanya'ya karşı penaltı atışlarında 3-0 üstünlük sağlayarak tarihinde ilk kez çeyrek finale çıkmıştı.
  • Fas'ın galibiyeti sonrası sokaklara döküldüler! - 2022 FIFA Dünya Kupası haberleri

    Atlas'ın Aslanları, yarı finalde İngiltere-Fransa mücadelesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.
  • Fas'ın galibiyeti sonrası sokaklara döküldüler! - 2022 FIFA Dünya Kupası haberleri

    Gazze kentindeki Saad Sayel Spor Salonunda toplanan Filistinliler, maçı izleyerek Fas takımını destekledi.
  • Fas'ın galibiyeti sonrası sokaklara döküldüler! - 2022 FIFA Dünya Kupası haberleri

    90 dakika boyunca büyük heyecan yaşayan Filistinliler de büyük sevinç yaşadı.
  • Fas'ın galibiyeti sonrası sokaklara döküldüler! - 2022 FIFA Dünya Kupası haberleri
  • Fas'ın galibiyeti sonrası sokaklara döküldüler! - 2022 FIFA Dünya Kupası haberleri
  • Fas'ın galibiyeti sonrası sokaklara döküldüler! - 2022 FIFA Dünya Kupası haberleri
  • Fas'ın galibiyeti sonrası sokaklara döküldüler! - 2022 FIFA Dünya Kupası haberleri
  • Fas'ın galibiyeti sonrası sokaklara döküldüler! - 2022 FIFA Dünya Kupası haberleri
  • Fas'ın galibiyeti sonrası sokaklara döküldüler! - 2022 FIFA Dünya Kupası haberleri
  • Fas'ın galibiyeti sonrası sokaklara döküldüler! - 2022 FIFA Dünya Kupası haberleri
  • Fas'ın galibiyeti sonrası sokaklara döküldüler! - 2022 FIFA Dünya Kupası haberleri
  • Fas'ın galibiyeti sonrası sokaklara döküldüler! - 2022 FIFA Dünya Kupası haberleri
  • Fas'ın galibiyeti sonrası sokaklara döküldüler! - 2022 FIFA Dünya Kupası haberleri
  • Fas'ın galibiyeti sonrası sokaklara döküldüler! - 2022 FIFA Dünya Kupası haberleri
  • Fas'ın galibiyeti sonrası sokaklara döküldüler! - 2022 FIFA Dünya Kupası haberleri
  • Fas'ın galibiyeti sonrası sokaklara döküldüler! - 2022 FIFA Dünya Kupası haberleri
  • Fas'ın galibiyeti sonrası sokaklara döküldüler! - 2022 FIFA Dünya Kupası haberleri
  • Fas'ın galibiyeti sonrası sokaklara döküldüler! - 2022 FIFA Dünya Kupası haberleri
  • Fas'ın galibiyeti sonrası sokaklara döküldüler! - 2022 FIFA Dünya Kupası haberleri
  • Fas'ın galibiyeti sonrası sokaklara döküldüler! - 2022 FIFA Dünya Kupası haberleri
  • Fas'ın galibiyeti sonrası sokaklara döküldüler! - 2022 FIFA Dünya Kupası haberleri
  • Fas'ın galibiyeti sonrası sokaklara döküldüler! - 2022 FIFA Dünya Kupası haberleri

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