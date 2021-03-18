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Fas, İspanya ve Fransa ile "çocuk düzensiz göçmen" sorununa diplomatik yollarla çözüm arıyor

Sidi Muhammed Bin Abdullah Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Nebil Zekavi: "Avrupa devletlerinin yasal işlemleri, Faslı küçük göçmenleri, fiziksel ve psikolojik aşağılanmaya ve açık bir ayrımcılığa uğramaya itiyor"

Fas, İspanya ve Fransa ile
AA

Uzun yıllardır süren Faslı 18 yaş altı düzensiz göçmen krizi, Rabat ile Madrid ve Paris yönetimleri arasında sorunlara yol açıyor.

Madrid ve Paris yönetimi, Fas'tan gelen küçük yaştaki düzensiz göçmenleri istemiyor. Rabat yönetimi ise Avrupa'daki vatandaşlarının haklarını diplomasi yoluyla savunmaya çalışıyor.

Şubat 2021'de Rabat yönetimi, İspanya'nın Fas Büyükelçisi Ricardo Diez-Hochleitner'i, İspanya polisinin Faslı 18 yaş altı göçmenlere uyguladığı baskı ve yaptığı saldırılara tepki olarak Fas Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Aynı mesele Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ı da 2020'nin aralık ayında Rabat'a getirdi.

Faslı kuruluşların ortaya koyduğu rakamlara göre, çoğunluğu İspanya ve Fransa'da olmak üzere Avrupa'da, 20 bin'e yakın Faslı 18 yaş altı yasadışı göçmen ikamet ediyor.

- Fas Dışişleri, İspanya'nın Rabat Büyükelçisini çağırdı

İspanya resmi haber ajansı (EFE),4 Şubat'ta İspanya'nın Rabat Büyükelçisinin, Fas Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını duyurdu.

İspanya'nın Fas Büyükelçisi'nin, Atlas Okyanusu'nda bulunan Kanarya Adaları'ndaki bir gözaltı merkezinde, İspanya güvenlik güçlerinin Faslı gençlere kötü muamele ve saldırısını gösteren bir video kaydının yayılması üzerine çağırıldığı belirtildi.

İspanya resmi haber ajansının Faslı bir diplomatik kaynağa dayandırdığı bilgilere göre, Dışişleri bakanlığı, İspanya'nın Rabat Büyükelçisi Diez-Hochleitner'i "yaşanan olaylarla ilgili endişelerini ifade etmek" için çağırdı.

İspanya basınında zaman zaman İspanyol gözaltı merkezlerinde Faslı gençlere yönelik saldırıları gösteren video kayıtları yayınlanıyor.

Faslı genç İlyas et-Tahiri, 2019 yılının Temmuz ayının başlarında, İspanya'nın güneydoğusundaki Almeria kentindeki bir gözaltı merkezinde 6 İspanyol polis memuru tarafından ABD'li George Floyd'un katline benzer bir şekilde "boğularak" öldürülmüştü.

İspanya'da yaşayan yüzlerce Faslı, Haziran 2020'de Tahiri'nin ölümünün tekrar soruşturulması için "Faslı Floyd" ismiyle elektronik imza kampanyası başlatmıştı.

- Fransa-Fas ittifakı

İspanya'nın yanı sıra, Fas'ın Fransa ile ilişkilerinde de en önemli nokta yine 18 yaş alt Faslı göçmen sorunu.

Fas ve Fransa, 2020'nin Aralık ayı başlarında, refakatsiz küçük göçmenlerle ilgilenilmesi için bir niyet beyanı (taslak anlaşma) imzaladılar.

Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, anlaşma, Fas Adalet Bakanı Muhammed bin Abdulkadir ve Fransız mevkidaşı Eric Dupond-Moretti tarafından imzalandı.

Fransız Adalet Bakanı Dupond-Moretti ayrıca, Fas İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit, Başsavcı Muhammed Abdunnebavi ve Yüksek Yargı Kurulu Başkanı Mustafa Faris ile konu ile ilgili olarak ayrı ayrı görüştü.

- Fas ile Avrupalı devletler arasındaki kronik sorun: göç

Sidi Muhammed Bin Abdullah Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Nebil Zekavi, AA muhabirine konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Göç sorununun, Fas ve Avrupa devletleri arasındaki ilişkilerde her zaman aşırı hassas bir durum yarattığını söyleyen Zekavi, "Avrupalı devletler ile Fas arasındaki göç hassasiyetinin nedeni, Fas'ın hem göçmenlerin geçiş ülkesi konumunda yer alması, hem de Avrupa'ya sık göç veren bir ülke olmasıdır." dedi.

Genç Faslı göçmen sorunundaki hassas durumun çözümsüz kalmasının, Avrupalı komşu devletlerin, Fas'ı gerçek bir çözüm ortağı olarak görmemesinden kaynaklandığını belirten Zekavi "Faslı küçük göçmenlerin İspanya ve Fransa'daki istikrarsız durumu, iki ülke yönetiminin de, bu grubun bulunduğu ülkelere uyumu için uygun ortam ve imkan sağlayamadığını gösteriyor." diye konuştu.

Avrupalı devletlerin, Faslı genç göçmenlere karşı sert tutumunun yanı sıra Fas'a göçü kısıtlayıcı bir siyaset izlemesi için baskı da yaptığını söyleyen Zekavi, "İspanya ve Fransa'da göçmenlere karşı 'güvenlikçi politika' sadece sağcı söylemden kaynaklanmıyor; mevcut göçmen politikası, aynı zamanda bu ülkelerde sistematik bir uygulama haline geldi. Avrupa devletlerinin uyguladığı yasal işlemleri, Faslı küçük göçmenleri, fiziksel ve psikolojik aşağılamaya ve aleni bir ayrımcılığa maruz bırakıyor." ifadelerini kullandı.

- Avrupa güvenlik çıkmazında

Avrupa ülkelerinin yeni göçmenlere Fransız ve İspanyol yetkililerin Faslı küçük göçmenlerle davrandığı gibi davranmasının, onları bir güvenlik ikilemine soktuğunu belirten Zekavi, Avrupa devletlerinin çözümü göçmenleri Avrupa'dan çıkararak, Avrupa dışında bulmayı istediğini söyledi.

Fransa topraklarında yasadışı şekilde bulunan göçmenler, toplumsal problemlerin kaynağı olarak görüldüğü için özellikle küçük göçmenlerin, ülkelerine geri gönderilmek istendiğini belirten Zekavi, öte yandan da Fas'ın diplomatik yollardan vatandaşlarına sahip çıktığına işaret etti.

Zekavi ayrıca, Avrupa devletlerinin göçmenlere karşı siyasi tutumuyla, göçün sadece Avrupa topraklarına dokunduğunda bir problem olarak hatırlandığı yönündeki geleneksel algıyı doğruladığını sözlerine ekledi.

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