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Fas resmi ajansı MAP'ın haberinde, Fas hükümetinin Çin Ulusal İlaç Sanayi Grubu bünyesindeki "Sinopharm" şirketi ile Kovid-19 aşısı alanında iş birliği, "Recipharm" şirketi ile ülkede aşı üretim organizasyonu, "Sinopharm" ve Fas şirketi "Sutima" arasında da ortak Çin aşısı üretimine yönelik 3 anlaşmanın imzalandığı aktarıldı.

Tarafların ilk aşamada Fas'ta aylık 5 milyon doz Kovid-19 aşısı üretilmesini planladığı kaydedildi.

Haberde, Fas'ın bu anlaşmalar kapsamında yeterliliğini artırarak Kovid-19 ve diğer çeşitli aşıların üretimini hedeflediğine değinildi.

Öte yandan aşı üretim projesinin ülkede 500 milyon dolar civarında yatırım çekeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.