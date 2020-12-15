Fas Kralı 6. Muhammed, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a

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Fas'ın resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, Kral 6. Muhammed, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a hitaben, "sağlık durumunuzun iyiye gittiğini duymaktan büyük memnuniyet duydum. En kısa sürede sağlınıza kavuşmanız için Allah'a duacıyım." ifadelerini kullandı.

Kovid 19 tedavisi için bir süredir Almanya'da bulunan 75 yaşındaki Tebbun'un, hastalığı atlattığı ve birkaç hafta içerisinde ülkesine döneceği açıklanmıştı.

- Fas ile Cezayir arasında kökleri geçmişe uzanan anlaşmazlık

İki ülke arasında hala "soğuk" seyreden ilişkilerdeki anlaşmazlıkların temelinde, Fas'ın Batı Sahra sorunu yatıyor. Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de, komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

Marakeş kentinde düzenlenen terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğunu iddia eden Rabat yönetimi, Ağustos 1994'te Cezayir vatandaşlarından vize talep etmeye başladı. Cezayir, Fas'ın bu adımına karşılık Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı.

Cezayir, Fas'ın zaman zaman yaptığı sınır kapısını açma çağrılarına olumlu cevap vermedi. Cezayir Dışişleri Bakanlığından 2013'te yapılan açıklamada, sınır kapısını açmak için bazı şartlar öne sürüldü.

Bu şartlar, "Fas'ta Cezayir aleyhine resmi ve gayriresmi karalama kampanyasına son verme, uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için etkin iş birliği yapma, Cezayir'in Batı Sahra konusundaki tutumuna saygı gösterme ve uluslararası kanunlara uygun şekilde çözüm üretme" olarak sıralandı.