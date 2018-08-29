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Fas'ta 17 yaşındaki kadına 2 ay boyunca tecavüzle suçlanan 12 kişi gözaltında

Fas'ta 17 yaşındaki bir kadın alıkonulup iki ay boyunca tecavüze uğradı. Kadına tecavüz etmek ve şiddet uygulamakla suçlanan 12 kişi gözaltına alındı.

29.08.2018 - 14:40 | Güncelleme:

Fas'ın Beni Mellal kentinde, kaçırdıkları 17 yaşındaki bir kadına iki ay boyunca tecavüz etmek ve şiddet uygulamakla suçlanan 12 kişi gözaltına alındı.

Haziran'da kaçırılan Khadija adlı kadın, geçen hafta televizyona çıkıp başından geçenleri anlatmış, vücudundaki yara izleri, sigara yanıkları ve dövmeleri göstererek "Hayatımı mahvettiler. Onları asla affetmeyeceğim" demişti. Olay ülkede büyük öfkeye neden olmuştu.

AFP ajansı gözaltına alınan kişilerin yaşlarının 18 ile 27 arasında değiştiğini duyurdu.

Zanlılar hakkında, tecavüz, işkence, adam kaçırma, ölümle tehdit ve çete oluşturmak suçlarından dava açılabileceği belirtiliyor.

Khadija televizyon programında "Birkaç kez kaçmaya çalıştım. Ama beni yakalayıp dövdüler. İşkence ettiler. Aç ve susuz bıraktılar. Banyo yapmama bile izin vermediler" dedi.

Programın yayınlanmasından sonra Twitter'da #JusticePourKhadija (Khadija'ya Adalet) etiketiyle bir kampanya başlatıldı.

'Beş kadından biri cinsel saldırıya uğruyor'

Ancak zanlıların yakınları "ahlaksız bir hayat tarzı var" dedikleri Khadija'yı yalan söylemekle suçladı.

İnsan hakları grupları, muhafazakar Fas toplumunda birçok kadının şiddet mağduru olduğunu söylüyor.

Fas Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'nun 2015'te yayımladığı bir rapor, Faslı kadınların yüzde 20'den fazlasının hayatlarının bir döneminde cinsel saldırıya uğradığına işaret ediyor.

Fas Meclisi, 2014'te tecavüzcülerin kurbanlarıyla evlenmeleri halinde yargılanmamalarını sağlayan yasada değişiklik yapmıştı.

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