Fas'ta Asalet ve Çağdaşlık Partisi, Ahnuş hükumetine katılmayı kabul etti

AA

PAM Ulusal Konseyi, dün gerçekleştirilen olağanüstü toplantıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yeni hükûmetin kurulmasına ilişkin ilk istişareler çerçevesinde üyelerin, Ahnuş'un gelecek hükûmete katılma teklifini oy çokluğuyla kabul ettiğini duyurdu.

Partinin, siyasi boyutu ve konumu göz önüne alındığında katılımın önemine işaret edilen açıklamada, hükûmeti kurmaya ilişkin istişare sürecinin düzenlemesi konusunda PAM Genel Sekreteri Abdullatif Vehbi'nin görevlendirildiği aktarıldı.

Genel seçimlerde 86 milletvekili çıkararak ikinci olan PAM'ın kararının, koalisyonu kurma yönünde olumlu bir adım olduğu belirtiliyor.

Fas'ta 8 Eylül'de yapılan genel seçimleri 102 milletvekilliği kazanan RNI birinci sırada tamamlamıştı. Asalet ve Çağdaşlık Partisi 86 milletvekiliyle ikinci, İstiklal Partisi ise 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer almıştı.

Fas Kralı 6. Muhammed 10 Eylül'de, genel seçimlerden birinci çıkan RNI'nın Genel Sekreteri Aziz Ahnuş'u hükûmeti kurmakla görevlendirmişti. Ahnuş, 13 Eylül'de ülkedeki siyasi parti liderleriyle yeni hükûmeti kurmaya yönelik istişarelere başlamıştı.