Fas'ta avukatlar zorunlu Kovid-19 aşısı kararına karşı 0:00 / 0:00

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Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, "şehirlerarası ulaşım, özel ve kamusal alanlara girişlerde aşı sertifikası ibraz edilmesi" ve "aşı olmanın" zorunlu tutulmasının reddedildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü durum, insan hakları kazanımlarından geri adım atmak ve anayasayı ihlal eden kararlar almak için bir gerekçe olmamalıdır." ifadesine yer verildi.

Fas'ta hükümetin Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu ve aşı sertifikası uygulamasına karşı başlatılan imza kampanyasına 20 binden fazla kişi destek vermişti.

Hükümet, önceki salı aldığı kararla şehirlerarası ulaşım, kafe, restoran, hamam, spor alanları ve mağazalara girişlerde aşı sertifikası ibraz edilmesi zorunluluğu getirdiğini duyurmuştu.

Fas makamlarının paylaştığı son verilere göre, ülkede salgının başından bu yana 14 bin 606 kişi hayatını kaybetti, 944 bin 76 kişi de enfekte oldu.