Fas'ta beklenen koalisyon hükümetinin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor

AA

Fas'ta 8 Eylül'de gerçekleştirilen genel seçimlerde Milli Bağımsızlar Birliği Partisi (RNI), 102 sandalye kazanarak seçimi birinci parti olarak tamamladı. Kral 6. Muhammed, nihai seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 10 Eylül'de hükümeti kurma görevini seçimin kazananı RNI lideri Aziz Ahnuş'a verdi.

Görevin kendisine verilmesinin ardından ülkedeki siyasi partilerle görüşmelere başlayan Ahnuş, 22 Eylül'de yeni koalisyonu oluşturma noktasında sandıktan 86 milletvekiliyle ikinci sırada çıkan "Asalet ve Çağdaşlık Partisi" ve 81 milletvekiliyle üçüncü sıradaki "İstiklal Partisi" ile anlaştıklarını duyurdu.

Ahnuş, Asalet ve Çağdaşlık Partisi Genel Sekreteri Abdullatif Vehbi ve İstiklal Partisi Genel Sekreteri Nizar Bereke'nin de katılımıyla düzenlenen ortak basın toplantısında, "koalisyonun çalışmaları için yol haritası olacak hükümet programının uygulamasında ortak çalışılacağını" ifade etti.

Fas'ın siyasi ufkunda yeni bir hükümet şekillenirken seçim kampanyaları sırasında sosyal ve ekonomik durumun iyileştirilmesi, kazanımların pekiştirilmesi gibi konularda vatandaşlara bazı taahhütlerde bulunan koalisyon lideri Ahnuş'un bir sonraki aşamada nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

- Yönelimlerin, RNI'nın temel göstergeleri üzerinden okunması

Gazeteci ve siyasi analist Yunus Miskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, RNI'nın meyledeceği eğilim ve tercihlerin bazı temel göstergeler üzerinden okunabileceğini ifade etti.

Miskin, bu göstergelerin, geçmiş dönemlerde birkaç hükümete ortak olan partinin siyasi tecrübesine, daha sonra da kuruluşu sırasındaki koşullara ve son olarak da partinin bileşenlerine ve iç yapısına göre şekillenebileceğini kaydetti.

Bu maddelere, partinin Genel Sekreterinin karakterini oluşturan özelliklerin de eklenebileceğini söyleyen Miskin, 2016 seçimlerini 4. sırada tamamlayan partinin son seçimlerde sandıktan Ahnuş liderliğinde birinci parti olarak çıkmasına da dikkati çekti.

Miskin, "RNI liderliğinde siyaset ve finans dünyasının birleşimi; ekonomi alanındaki çalışmaların yoğunlaşmasına dayalı olarak gelecek hükümetin deneyimlerine belli başlı yönelimler verecek gibi görünüyor." dedi.

- İş adamları dönemi

"(Partizan olmayan) teknokratların ve iş adamlarının egemenliği çağına girdiğimiz söylenebilir." diyen Miskin, bu durumun özellikle ekonomide dijital sonuçlara ulaşmayı hedefleyen politikalarda görünür olabileceğini kaydetti.

Miskin, bununla birlikte gelecek dönemde insani kalkınmadaki ihmal olasılığına da işaret ederek, bu durumun Kral'ın hazırlanması için uzmanları görevlendirdiği yeni kalkınma modelinin amaçlarıyla açık şekilde çelişebileceğini aktardı.

Gazeteci, RNI'nın ve müttefiklerinin politikalarının, sosyal ve sağlık kapsamını genişletmeyi amaçlayan projeler gibi önceden oluşturulmuş planlarla bağlantılı uygulamalar bir yana bırakılırsa şirketlerin ve özel sermayenin çıkarlarına odaklanan kapitalist bir soluk taşıyacağı görüşünü dile getirdi.

Miskin, bu eğilimin seçimlerden kısa süre önce kendisini gösterdiğini, seçim kampanyası döneminde ise daha da netleştiğini ifade etti.

- Bireysel hakların ihmali

Ekonominin yanı sıra ülkenin gündemindeki diğer meselelere de işaret eden Miskin, RNI'nın entelektüel yetkinliğinin, bireysel, toplu hak ve özgürlükler konusuna fazla önem vermediğine işaret etti.

Miskin, bu durumun koalisyon hükümetinin yüzleşmekte zorlanacağı bazı sosyal krizlerin habercisi olduğunu belirtti.

- Siyaset ve ekonomi arasındaki mesafenin yakınlaşması

1. Muhammed Üniversitesi'nde Anayasa Hukuku Profesörü Benyunus el-Merzuki ise "RNI'nın uzun yıllardır parti yönetimi olarak takip ettiği yol gayet açık ve kuruluşunun temellerini oluşturan bu yoldan sapması mümkün değil." dedi.

Bununla birlikte ekonomik ve finansal alanlarda aktif çok sayıda ismin siyasi arenada artan rolünün, bir süredir siyaset ve ekonomi arasındaki mesafeyi yakınlaştırdığına dikkati çeken Merzuki, ülke ekonomisindeki yapısal değişikliklerle birlikte pek çok faktörün RNI'ya olan yönelişin güçlendirilmesine katkı sağladığını belirtti.

Merzuki, bu faktörler arasında Asalet ve Çağdaşlık Partisi'nin (ilk versiyonunun), 2015 belediye; 2016 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) karşısındaki başarısızlığının da yer aldığını söyledi.

PJD'nin toplumda zayıflamaya başlayan eylem mekanizmalarını yenileyememesi karşılığında Ahnuş'un partisinin, 2021 seçimlerinin öncesindeki ekonomik, sosyal ve medya cephelerindeki hamlelerinin bu süreci kolaylaştırdığını savunan Merzuki, RNI'nın vakit kaybetmediğini ve temel eğilimlerden sapmayan özel projesini belirgin hale getirmeye çalıştığını aktardı.