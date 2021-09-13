Fas'ta seçimlerin ardından yeni hükümeti kurma görüşmeleri başladı

AA

Seçimlerin ardından Kral 6. Muhammed tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen RNI lideri Ahnuş, ilk görüşmesini Asalet ve Çağdaşlık Partisi Genel Sekreteri Abdullatif Vehbi ile yaptı.

Görüşme sonrası basına bilgi veren Vehbi, Ahnuş ile koalisyon hükümeti imkanları konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Partisinin koalisyona ilişkin ciddi olumlu işaretler aldığını kaydeden Vehbi, ortak bir anlayış oluşturulması yönünde diyaloğun sürdürülmesi için çalışacaklarını dile getirdi.

Ahnuş'un hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde bugün ayrıca İstiklal Partisi Genel Sekreteri Nizar Bereke ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Fas'ta 8 Eylül'de yapılan genel seçimleri 102 milletvekilliği kazanan RNI birinci sırada tamamlamıştı. Asalet ve Çağdaşlık Partisi 86 milletvekili çıkararak ikinci, İstiklal Partisi ise 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer almıştı.