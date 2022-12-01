UNESCO'dan iki müjdeli haber daha

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Fas'tan iki müjdeli haber geldi - Magazin haberleri
ABONE OL

Fas'tan iki müjdeli haber geldi

Fas’ta devam eden UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası 17'nci Komite Toplantısı’ndan iki müjdeli haber daha geldi. Geleneksel Ahlat taş işçiliği ve ipek böcekçiliğinin ardından Türkiye’nin iki unsuru daha somut olmayan kültürel miras olarak UNESCO listelerine alındı

Fas'tan iki müjdeli haber geldi - Magazin haberleri
UNESCO'dan iki müjdeli haber daha
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Türkiye, kültürel miras listelerine en çok unsur kaydettiren 3 ülkeden birisi oldu...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Nasreddin Hoca Fıkralarını Anlatma Geleneği’ ile ‘Çay Kültürü’ adaylık dosyaları, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası 17'nci Komite Toplantısı’nda gündeme alındı.

Toplantıda yüzlerce yıllık geleneği barındıran iki kültürel unsurumuz daha UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedildi. Böylece, Türkiye’nin bu toplantıda kabul edilen unsur sayısı dörde, UNESCO Listelerindeki varlık sayısı ise 25’e yükseldi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Betül Cüreklibatır'dan duygulandıran Cüneyt Arkın paylaşımı: Şimdi hayallere sarılıyorum - Magazin haberleri
MAGAZİN "Şimdi hayallere sarılıyorum"
Hanımın Çiftliği dizisinde Gülizar rolündeydi! Son haline sosyal medyada binlerce yorum yağdı
MAGAZİN Gülizar rolündeydi! Yıllara meydan okuyor
Shakira ve Gerard Pique mahkemelak oldu - Magazin haberleri
MAGAZİN Velayet konusunda anlaştılar
Yıllara meydan 'okudu'... Serpil Çakmaklı son halini paylaştı - Magazin haberleri
MAGAZİN Yıllara meydan 'okudu'
Aslıhan Gürbüz'den İsmail Hacıoğlu'na: Berbat bir senin tek güzel şeyi sendin be hacı!
MAGAZİN "Berbat bir senenin tek güzel şeyi sendin be hacı!"
Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt evlendi
MAGAZİN Ceylan'ın kızı Melodi evlendi
Hatırla Sevgili dizisinde Deniz Gezmiş'i canlandırmıştı! Yıllar Barış Koçak'a da acımadı!
MAGAZİN Yıllar Hatırla Sevgili'nin Deniz Gezmiş'ine de ...
Fazıl Say'dan boşanan Ece Dağıstanlı'dan açıklama: Böyle bir son yazmam lazımdı - Magazin haberleri
MAGAZİN "Böyle bir son yazmam lazımdı"
Ünlü isimler 'Tek Ses' oldu! - Magazin haberleri
MAGAZİN Ünlü isimler 'Tek Ses' oldu
Haluk Levent konserde üşüyünce kahvehaneye girdi! Hem şarkı söyledi hem kağıt oynadı - Magazin haberleri
MAGAZİN Hem şarkı söyledi hem kağıt oynadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.