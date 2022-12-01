UNESCO'dan iki müjdeli haber daha

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Türkiye, kültürel miras listelerine en çok unsur kaydettiren 3 ülkeden birisi oldu...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Nasreddin Hoca Fıkralarını Anlatma Geleneği’ ile ‘Çay Kültürü’ adaylık dosyaları, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası 17'nci Komite Toplantısı’nda gündeme alındı.

Toplantıda yüzlerce yıllık geleneği barındıran iki kültürel unsurumuz daha UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedildi. Böylece, Türkiye’nin bu toplantıda kabul edilen unsur sayısı dörde, UNESCO Listelerindeki varlık sayısı ise 25’e yükseldi.