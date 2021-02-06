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Fas, Tunus ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 51, Fas'ta 17, Cezayir'de 5 kişi daha hayatını kaybetti.

Fas, Tunus ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
AA

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 51 kişinin virüs nedeniyle vefat ettiği, 1163 kişinin enfekte olduğu, 1843 kişinin iyileştiği bildirildi.

Açıklamada ölü sayısının 7 bin 99'a, vakaların 215 bin 112'ye, iyileşenlerin sayısının da 171 bin 143'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 17 kişi daha hayatını kaybetti, 712 yeni vaka tespit edildi, 780 hasta iyileşti.

Son verilerle can kaybı 8 bin 368'e, vaka sayısı 474 bin 379'a, sağlığına kavuşan hasta sayısı da 453 bin 302'ye yükseldi.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle 5 kişi daha yaşamını yitirdi, 248 yeni vaka tespit edildi, 194 hasta sağlığına kavuştu.

Son verilerle ülkede toplam can kaybı 2 bin 909, vaka sayısı 108 bin 629, iyileşenlerin sayısı da 74 bin 330 oldu.

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