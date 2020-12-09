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Fas, Ürdün, Bahreyn ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 6 bin 370'e, Ürdün'de 3 bin 162'ye, Umman'da 1454'e, Bahreyn'de 343'e yükseldi.

Fas, Ürdün, Bahreyn ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı
AA

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte virüs nedeniyle 50 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 900 yeni vaka tespit edildiği, 3 bin 450 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 6 bin 370'e, vaka sayısının 384 bin 88'e, hastalığı yenenlerin sayısının ise 337 bin 719'a çıktığı kaydedildi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 46 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3 bin 62 kişinin enfekte olduğu ve tedavisi tamamlanan 5 bin 25 hastanın ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 3 bin 162'ye, vaka sayısının da 247 bin 131'e yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 197 bin 58 olduğu ifade edildi.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 211 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 1454'e, vaka sayısının da 125 bin 326'ya yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 116 bin 720 olduğu aktarıldı.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 183 yeni vaka kaydedildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 343'e, vaka sayısının da 88 bin 113'e yükseldiği kaydedildi.

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