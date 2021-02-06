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Faslı insan hakları örgütü "ekonomik darboğaz protestosu"nda gözaltına alınanların salıverilmesini istedi

Fas'ta Kuzey İnsan Hakları İzleme Örgütü (ONDH),İspanya idaresindeki Sebte (Ceuta) kentinde bulunan sınır kapısının kapatılması sonrası yaşanan ekonomik darboğaz nedeniyle Fnideg kentinde düzenlenen protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi.

Faslı insan hakları örgütü
AA

Fnideg'de yüzlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ve güvenlik güçlerinin müdahale ettiği gösterilerin akabinde ONDH'den yazılı açıklama yapıldı.

Fas yönetimini gösterilere müdahale etmenin halk arasında öfke patlamasına neden olacağı konusunda uyaran ONDH, gözaltına alınan göstericilerin serbest bırakılması ve taleplerinin dinlenmesi için onlarla diyaloğa geçilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada Fnideg'deki sosyal, siyasi ve ekonomik durumun, resmi makamların bu durumu yönetme biçimindeki belirsizlik nedeniyle tehlikeli bir hal aldığı ifade edildi.

Sosyal medyada kentteki yüzlerce kişinin "Onur ve iş istiyoruz", "Bu ayıptır, gençler tehlikededir" sloganları atarak düzenlediği gösteriye ilişkin görüntüler yer almıştı.

Fnideg yerel makamlarından daha önce yapılan ve Fas haber ajansı MAP'ta yer alan açıklamada da bazı göstericilerin attığı taşlar nedeniyle 6 polisin, izdiham nedeniyle de 10 göstericinin yaralandığı bildirilmişti.

Fas Parlamentosu Dışişleri ve Ulusal Savunma Komisyonu tarafından Şubat 2019'da yayımlanan raporda Sebte'de kaçakçılık yapan kadınların çok trajik durumlarla karşılaştıkları, uzun süre açık alanlarda gecelemek zorunda kaldıkları ifade edilmişti. Raporda yaklaşık 3 bin 500 kadın ve 200 çocuğun Sebte Sınır Kapısı'nda kaçakçılık yaptığı kaydedilmişti.

Sebte Sınır Kapısı, kaçakçılığın önüne geçilmesi için 3 Aralık 2019'da tamamen kapatılmıştı.

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