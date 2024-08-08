Faslı Soufiane El Bakkali altın madalya aldı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 3 bin metre engellide Faslı Soufiane El Bakkali altın madalya elde etti.
Giriş: 08.08.2024 - 00:14 Güncelleme: 08.08.2024 - 00:14
Faslı Soufiane El Bakkali, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 3 bin metre engellide altın madalya kazandı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm erkekler 3 bin metre engelli finalleri gerçekleştirildi.
Soufiane El Bakkali 8.06.05'le altın madalyaya uzanırken, ABD'li Kenneth Rooks 8.06.41'le gümüş, Kenyalı Abraham Kibiwot 8.06.47'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ