Faslı taraftarların aklı kupada!

Portekiz ile çeyrek finalde çok zor bir maça çıkacaklarını aktaran Muhammed Azedine, "Dürüst olmak gerekirse Portekiz çok güçlü bir takım. Kolay olmayacak. Onlar Cristiano Ronaldo gibi bir futbol efsanesine sahip. Ancak her şey mümkün. Doha'da bir çok Faslı taraftar var. Taraftar görevini yapıyor. Eminim takım da sahada en iyi mücadeleyi gösterecek." ifadelerini kullandı.