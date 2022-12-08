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Faslı taraftarların 2022 Dünya Kupasında aklı şampiyonlukta

2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselerek tarihi bir başarıya imza atan Fas'a destek veren taraftarlar, final oynayacaklarına ve kupayı kazanacaklarına inanıyor.

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  • Faslı taraftarların aklı kupada!

    2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselerek tarihi bir başarıya imza atan Fas'a destek veren taraftarlar, final oynayacaklarına ve kupayı kazanacaklarına inanıyor.
  • Faslı taraftarların aklı kupada!

    Katar'da düzenlenen turnuvada Hırvatistan, Belçika ve Kanada'nın bulunduğu F Grubu'nu lider tamamlayan, son 16 turunda ise İspanya'ya penaltı atışları sonucunda üstünlük kurarak adını ilk kez çeyrek finale yazdıran Afrika temsilcisinin taraftarları büyük sevinç yaşıyor.
  • Faslı taraftarların aklı kupada!

    Başkent Doha'daki tarihi Souq Waqif Çarşısı'nda Fas Milli Futbol Takımı'nın başarısını kutlayan taraftarlar, sorularını yanıtladı.

     
  • Faslı taraftarların aklı kupada!

    Dubai'de yaşadığını ve Dünya Kupası için Katar'a geldiğini belirten Nadia Sultan, "Elde ettiğimiz başarıdan dolayı çok gururluyum. Müslüman, Arap ve Afrika ülkeleri adına çok büyük bir başarıya ulaştık. Çok mutlu ve heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.
  • Faslı taraftarların aklı kupada!

    Çeyrek finalde Portekiz ile yapacakları maçı değerlendiren Sultan, "Faslı insanlar çok güçlü. Kazanacağımıza kendimizi adadık. Rakibin kim olduğu önemli değil. Biz kazanacağız." diye konuştu.

     
  • Faslı taraftarların aklı kupada!

    Nadia Sultan, "Dünya Kupası'nda şampiyonluğa inanıyor musunuz?" sorusuna, "Final oynayacağız. Tabii ki inanıyoruz." cevabını verdi.

     
  • Faslı taraftarların aklı kupada!

    Doha'da çok iyi bir atmosfer bulunduğuna da vurgu yapan Sultan, "Burada tüm taraftarlar çok mutlu ve heyecanlı. Katar'da olmaktan dolayı çok mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

     
  • Faslı taraftarların aklı kupada!

    Suudi Arabistan'da yaşayan ve Dünya Kupası'nı takip etmek için Katar'a gelen Muhammed Azedine, şampiyonluğa ulaşmamaları için hiçbir sebep göremediğini kaydetti.
  • Faslı taraftarların aklı kupada!

    Çok önemli bir başarı elde ettiklerini ifade eden Azedine, "Bu başarıdan dolayı gurur duyuyorum. İlk kez bir Arap ekibi, Dünya Kupası'nda çeyrek finale kaldı. Faslı olmaktan onur duyuyorum. Stattaydım ve ülkemin bu başarısını kutladım. Çok onur verici bir şey." değerlendirmesinde bulundu.
  • Faslı taraftarların aklı kupada!

    Portekiz ile çeyrek finalde çok zor bir maça çıkacaklarını aktaran Muhammed Azedine, "Dürüst olmak gerekirse Portekiz çok güçlü bir takım. Kolay olmayacak. Onlar Cristiano Ronaldo gibi bir futbol efsanesine sahip. Ancak her şey mümkün. Doha'da bir çok Faslı taraftar var. Taraftar görevini yapıyor. Eminim takım da sahada en iyi mücadeleyi gösterecek." ifadelerini kullandı.
  • Faslı taraftarların aklı kupada!

    Şampiyonluk ihtimalleriyle ilgili de konuşan Azedine, "Neden şampiyonluk olmasın? Neden buna inanmayalım? Neden şampiyonluğun hayalini kurmayalım? Tabii ki şampiyon olabileceğimize inanıyorum." diye konuştu.
  • Faslı taraftarların aklı kupada!

    Katar'daki atmosferi de değerlendiren Muhammed Azedine, "Bir Arap olarak gurur duyuyorum. Organizasyon anlamında her şey mükemmel. Taraftarlara en iyi imkanlar sunulmuş durumda. Katarlı insanlar çok misafirperver. Burada olmak çok güzel bir şey. Bana göre tarihteki en iyi dünya kupası." görüşlerini aktardı.
  • Faslı taraftarların aklı kupada!

    Turnuvada çeyrek finalin kendileri için yeterli olmadığını söyleyen Zakaria Najahi, "Bu, Fas için tarihi bir başarı. Daha fazlasını yapacak potansiyele sahibiz. Daha da ileri gidebileceğimizi umut ediyorum." dedi.
  • Faslı taraftarların aklı kupada!

    Portekiz ile 2018 Dünya Kupası'nda da karşılaştıklarını hatırlatan Najahi, "Onlardan korkmuyoruz. Üzerimizde baskı yok. Daha büyük bir başarıya imza atabiliriz. Yeni teknik direktörümüze güveniyorum. Kazanabilir ve yarı finale çıkabiliriz." ifadelerini kullandı.
  • Faslı taraftarların aklı kupada!

    Zakaria Najahi, "Şampiyonluğa inanıyor musunuz?" sorusunu, "Teknik direktörümüzün de söylediği gibi 'Bunu hayal etmeliyiz'. Bu Arap, Afrika ve Müslüman ülkelerine umut veriyor. Eğer bir şeyleri hayal edemezseniz başaramazsınız. Buna inanmalıyız. Neden olmasın? Başarabiliriz." şeklinde yanıtladı.
  • Faslı taraftarların aklı kupada!

    Ülkesinden geldiğini ve ilk kez Dünya Kupası'nı yerine takip ettiğini aktaran Najahi, "Atmosfer çok iyi. Tarihi bir turnuva oluyor. Gelecekte böyle bir turnuva düzenleneceğini düşünmüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
  • Faslı taraftarların aklı kupada!

    MAÇLARI EVİNDE OYNUYOR

    İlk kez bir Arap ülkesinin ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda Faslı futbolcular, bütün maçlarda seyirci desteğini arkalarında hissetti.
  • Faslı taraftarların aklı kupada!

    Katar'da 15 binden fazla Faslı'nın yaşadığı tahmin edilirken, coğrafi avantaja da sahip çok sayıda Faslı futbolsever turnuvada takımlarını desteklemek için Doha'ya geliyor.

     
  • Faslı taraftarların aklı kupada!

    Fas'ın maçlarına ilgi o kadar fazla ki, federasyon son 16 turundaki İspanya mücadelesi için 5 bin bilet daha temin etmek zorunda kaldı.
  • Faslı taraftarların aklı kupada!

    Teknik direktör Regragui de, "Evimizde olduğumuzu hissediyoruz. Tribünlerdeki Faslı ve Arap taraftarlar, yorgun hissettiğimizde bize güç verdi. Burada olmasalardı bir sonraki tura geçemezdik." diyerek taraftarların desteğine dikkati çekti.
  • Faslı taraftarların aklı kupada!

    Kanada dışında şu ana kadar bütün maçlarını Avrupa takımlarıyla yapan Fas, çeyrek finalde de Cristiano Ronaldolu Portekiz ile karşılaşacak.

     
  • Faslı taraftarların aklı kupada!

    İki takım Dünya Kupası'nda iki kez karşı karşıya geldi. 1986'daki ilk maçı Fas 3-1'lik skorla kazanırken, Rusya 2018'deki grup mücadelesinden ise 4. dakikada Ronaldo'nun attığı golle Portekiz 1-0 galip ayrıldı.
  • Faslı taraftarların aklı kupada!

    Fas ile Portekiz arasındaki çeyrek final mücadelesi, 10 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de, Al Thumama Stadı'nda oynanacak.

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