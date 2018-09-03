Galatasaray'ın Trabzonspor'la oynadığı ve 4-0 kaybettiği maçın ilk yarısında Yusuf Yazıcı'ya yaptığı sert müdahale ile sorumsuzca kırmızı kart gören Younes Belhanda'ya tepkiler sürüyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Faslı oyuncuyu adeta silerken yönetimden de hamle gelecek. Fotomaç'ın haberine göre başkan Mustafa Cengiz ve kurmaylarının, Faslı oyuncuya ağır bir para cezası vermeyi planladıkları öğrenildi.

2 AYRI MADDEDEN

Teknik direktör Fatih Terim'in de maçın ardından göz dağı verdiği yıldız oyuncuya sarı-kırmızılı takımın disiplin yönetmeliği gereği "direkt kırmızı kart görmesinden dolayı" 15 bin euro, "Galatasaray'ın menafaatlerini düşünmeden yapılan hareketler"den dolayı ise yine 15 bin euro para cezası verileceği ifade edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ