Faslılar koronavirüs nedeniyle bu yıl ramazan ayını buruk karşılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya
ABONE OL

Faslılar koronavirüs nedeniyle bu yıl ramazan ayını buruk karşılıyor

Faslılar, dünyada yayılan ve her gün binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ramazan ayını buruk karşılıyor.

Faslılar koronavirüs nedeniyle bu yıl ramazan ayını buruk karşılıyor
AA

 

Her yıl ramazan ayı öncesinde dolup taşan çarşılar, bu yıl Kovid-19 tehdidi ve buna karşı alınan önlemler nedeniyle boş kaldı.

Ramazan ayına özel bir önem veren Faslılar, birkaç gün öncesinde iftar sofraları için özel yemekler hazırlar ve akraba ziyaretlerini yoğunlaştırırdı; ancak bu yıl salgın nedeniyle bu tür hazırlıklardan ve ziyaretlerden mahrum kaldılar.

Sebze, meyve ve gıda ürünlerinin satışının yapıldığı ve geçmiş yıllarda müşterilerle dolup taşan çarşı ve pazarlar açık olmasına rağmen, salgın nedeniyle vatandaşlar bugünlerde buralara pek uğramıyor.

- Camiler cemaate hasret

Dünyanın farklı yerlerindeki Müslümanlar gibi Faslılar da ramazan ayında 5 vakit namazı mümkün olduğunca camide cemaatle kılmaya önem verir. Her yıl ramazan ayı öncesi camiler temizlenir, varsa boya ve tadilat işleri yapılır.

Ancak bu yıl Faslılar, virüs nedeniyle bunları yapamıyor ve böylece camiler de cemaate hasret kalıyor.

- Geçici bir durum söz konusu

Sosyoloji araştırmacısı Ali eş-Şabani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede ramazan öncesinde icra edilen etkinlik ve geleneklerin bu yıl terk edilmesinin virüs nedeniyle uygulanan karantinadan kaynaklandığını söyledi.

Halkın davranış değişikliğinin kendi isteklerinden değil virüs nedeniyle evde kalmaları sonucu bir mecburiyetten ileri geldiğini aktaran Şabani, bu durumun geçici olduğunu belirtti.

Fas hükümeti, virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirler kapsamında tüm dini toplantıları iptal etmiş; cami, restoran ve sinemaların yanı sıra spor ve eğlence mekanları kapatılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İngiliz gazetesinin koronavirüs manşeti: Avrupa'nın hasta adamı - Haberler
DÜNYAİngiliz gazetesinin koronavirüs manşeti: Avrupa'nın ...
Suudi Arabistan'da mega projeye engel olan kişi öldürüldü! - Haberler
DÜNYASuudi Arabistan'da mega projeye engel olan kişi ...
Kolombiya polisinden tabutla dans - Haberler
DÜNYAKolombiya polisinden tabutla dans
Netanyahu'nun oğlundan skandal paylaşım! - Haberler
DÜNYANetanyahu'nun oğlundan skandal paylaşım!
Son dakika Corona virüste dehşet görüntü... Burası Belçika! Avrupa'da başladı! - Haberler
DÜNYABurası Belçika! Avrupa'da başladı!
Vuhan'daki koronavirüs ölümlerine 1290 kişi daha eklendi - Haberler
DÜNYAVuhan'daki koronavirüs ölümlerine 1290 kişi daha ...
Son dakika koronavirüste korkunç bilanço... ABD'de vaka ve ölü sayısı artıyor! - Haberler
DÜNYAPandemide son durum! ABD'de vaka ve ölü sayısı ...
Abbas'tan İsrail ile anlaşma için 'tutukluların serbest bırakılması' şartı - HABERLER
DÜNYAAbbas, İsrail ile anlaşma şartını açıkladı
Lamamra, BM Libya Özel Temsilciliği adaylığından çekildi - HABERLER
DÜNYALamamra, BM Libya Özel Temsilciliği adaylığından ...
ABD'de yaşayan 100 yaşındaki Türk, Kovid-19'dan hayatını kaybetti - HABERLER
DÜNYAABD'de yaşayan 100 yaşındaki Türk Kovid-19'dan öldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X