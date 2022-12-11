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Faslıların zafer sevinci Belçika ve Hollanda’da kontrolden çıktı: Çok sayıda gözaltı var

Fas'ın, Portekiz'i yenerek Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesinin ardından Belçika ve Hollanda'da yapılan kutlamalar, birçok kentte kontrolden çıktı.

Faslıların zafer sevinci Belçika ve Hollanda’da kontrolden çıktı: Çok sayıda gözaltı var
BBC TÜRKÇE
taraftarlar Getty Images

Yusuf Özkan / Lahey

Fas'ın, Portekiz'i yenerek Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesinin ardından Belçika ve Hollanda'da yapılan kutlamalar, birçok kentte kontrolden çıktı.

Amsterdam ve Lahey'de polis "olağanüstü hal" ilan ederken, polise havai fişek, şişe ve taşlarla saldıran çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Fas - Portekiz maçının bitiminin ardından polis, önlem amacıyla bazı metro istasyonlarını kapatarak, kent merkezinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kısa sürede çok sayıda Faslı taraftar, kent merkezine akın etti. Otomobillerle konvoylar oluşturan taraftarların kutlaması, eğlence havasında sakin başladı. Birçok gönüllü Faslı ebevyn, insan zinciri oluşturarak, taşkınlık yaşanmasını önlemeye çalıştı.

Saatler ilerledikçe kutlamalar taşkınlığa dönüşmeye başladı. Brüksel Güney İstasyonu civarında taraftarlar, civardaki araçların camlarını kırıp, polise havai fişek, taş ve şişe fırlatmaya başladı.

Polis, isyancılara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Ülkenin ikinci büyük kenti Anvers'te (Antwerp) de, kutlamalar, kontrolden çıktı. Gönüllü bir kolluk görevlisinin, havai fişek atılması sonucu üç parmağını kaybetmesi üzerine ortam gerildi.

Polis, Faslı taraftarlara tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederek, dağıttı. Brüksel ve Anvers'te onlarca kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Hollanda'da da, başta Amsterdam ve Lahey olmak üzere birçok kentte Faslı taraftarların kutlaması, huzursuzluğa neden oldu.

Hollanda polisi, Lahey ve Amsterdam'da olağanüstüsü hal ilan etti. Lahey'de, göçmenlerin yoğun olduğu Schilderswijk semtinde kutlamaların kontrolden çıkması üzerine, "Kamu düzeneni bozmak amacıyla sokağa çıkan ya da polisin talimatlarına uymayan herkesin gözaltına alınması" emri verildi.

Amsterdam'daki Osdorp semtinde de, olağanüstüsü durum emri verildi. Amsterdam ve Lahey'de polise havai fişeklerle karşılık veren çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Utrecht ve Rotterdam'da, sakin başlayan kutlamaların kontrolden çıkması üzerine polis müdahale ederek, taraftarları dağıttı. Utrecht'te polisin müdahalesi sonucu yaşanan kargaşa da, çok sayıda kişi ezilme tehlikesi geçirdi.

Gecenin İlerleyen saatlerinde hem Belçika hem de Hollanda'da sokakların yeniden sakinleştiği bildirildi.

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