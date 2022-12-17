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Fast food hakkında eğlenceli 13 bilgi: İlk patates kızartması tesadüfen bulunmuş!

Tüm dünyada herkesin severek yediği "fast food" bir zamanlar bu kadar popüler değildi. Yavaş bir gelişme gösterse de artık neredeyse hayatımızın vazgeçilmezi oldu! İşte, fast food ve zincirleri hakkında sizi eğlendirecek bilgiler...

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  • Fast food hakkında eğlenceli 13 bilgi: İlk patates kızartması tesadüfen bulunmuş!

    İlk fast food, kızarmış balıktı ve antik Yunanistan'da ortaya çıkmıştı.

     
  • Fast food hakkında eğlenceli 13 bilgi: İlk patates kızartması tesadüfen bulunmuş!

    Belçikalılar, buz yüzünden balık tutamadığı zamanlarda; balık yerine patatesi kızartıyordu. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz ve Amerikan askerleri bu mutfağa isim verdiler - patates kızartması.
  • Fast food hakkında eğlenceli 13 bilgi: İlk patates kızartması tesadüfen bulunmuş!

    ABD'li yetişkinlerin yüzde 37'si her gün fast food tüketiyor.
  • Fast food hakkında eğlenceli 13 bilgi: İlk patates kızartması tesadüfen bulunmuş!

    Dünyanın en uzun sosislisi 203.80 metre uzunluğundaydı ve 2011 yılında Paraguay'da yapıldı.
  • Fast food hakkında eğlenceli 13 bilgi: İlk patates kızartması tesadüfen bulunmuş!

    Noel zamanı, KFC tavukları yemek Japonya'da bir gelenek olarak görülüyor.
  • Fast food hakkında eğlenceli 13 bilgi: İlk patates kızartması tesadüfen bulunmuş!

    Bir öğün fast food tüketmek, günlük almanız gereken kalorinin yüzde yüzde 37'sine eşit. 

     
  • Fast food hakkında eğlenceli 13 bilgi: İlk patates kızartması tesadüfen bulunmuş!

    KFC'nin çıtır tavuk tarifi çok gizli tutuluyor. Tarifin bir yarısı şirketin ana bilgisayarında, diğeri ise şirketin başka bir merkez binasında yer alan bilgisayrda bulunuyor. Üretim sırasında bilgisayarlar tarifi bir araya getiriyor.
  • Fast food hakkında eğlenceli 13 bilgi: İlk patates kızartması tesadüfen bulunmuş!

    McDonald's satılan tavuk parçaları McNuggets'ın dört farklı şekli vardır. Aynı zamanda bu şekillerin de isimleri vardır; bot, top, kemik ve çan.

     
  • Fast food hakkında eğlenceli 13 bilgi: İlk patates kızartması tesadüfen bulunmuş!

    McDonald's, 126 ülkede 35.000'den fazla restorana sahip ama en büyük zincir değil. Bir sandviç dükkanı olan Subway'ın, dünya çapında 42.000'den fazla şubesi bulunuyor.
  • Fast food hakkında eğlenceli 13 bilgi: İlk patates kızartması tesadüfen bulunmuş!

    1990'ların sonunda McDonald's, pizza da satıyordu ama pişirme süreleri uzun olduğu için bununla baş edemedi ve pizza satışını kaldrıdı.
  • Fast food hakkında eğlenceli 13 bilgi: İlk patates kızartması tesadüfen bulunmuş!

    Fast food restoranlarının yüzde 30'u, çocuk menülerinde daha sağlıklı ürünler sunuyor.
  • Fast food hakkında eğlenceli 13 bilgi: İlk patates kızartması tesadüfen bulunmuş!

    2011'de Harvard Üniversitesi, başvuranların yalnızca yüzde 7'sini kabul ederken, McDonald's fast-food zincirinde iş arayanların yalnızca yüzde 6,2'sı işe kabul edildi.
  • Fast food hakkında eğlenceli 13 bilgi: İlk patates kızartması tesadüfen bulunmuş!

    Şimdiye kadar yayınlanan en uzun reklam 13 saat ile hamburger zinciri Arby's'e ait. 2014 yılında çekilen ve Guiness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran reklamda, bir dana döşün nasıl tütsülendiği gösterildi. 

    Kaynak: History Of Fast Food, Toast, Eat This, Love Food 

 

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