Fast food hakkında eğlenceli 13 bilgi: İlk patates kızartması tesadüfen bulunmuş!

Şimdiye kadar yayınlanan en uzun reklam 13 saat ile hamburger zinciri Arby's'e ait. 2014 yılında çekilen ve Guiness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran reklamda, bir dana döşün nasıl tütsülendiği gösterildi.

Kaynak: History Of Fast Food, Toast, Eat This, Love Food