Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.821,36 %0,51
        DOLAR 30,5697 %0,08
        EURO 32,9117 %0,20
        ALTIN 1.992,11 %0,12
        FAİZ 43,14 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,03 %0,19
        BITCOIN 42.802,00 %1,08
        GBP/TRY 38,3969 %0,19
        EUR/USD 1,0756 %0,12
        BRENT 78,19 %0,26
        ÇEYREK ALTIN 3.257,10 %0,12
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Fast ödeme iste katman servisi nedir, ne işe yarar, nasıl ve nerede kullanılır? - Merak Edilenler Haberleri

        Fast ödeme iste katman servisi nedir, ne işe yarar?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni bir sistem getirdiklerini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Ödeme İste Katman Servisinin devreye alındığı bildirildi. Peki, Fast ödeme iste katman servisi nedir, ne işe yarar? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 10:51 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TCMB, alacaklı vatadaşların, borçlu olduğu kişilerden borcunu istemesini sağlayacak yeni bir sistem duyurdu. 'Fast ödeme iste katman servisi' olarak adlandırılan yeni sistemin ileriki dönemlerde e-ticaret gibi alanlarda da kullanılması bekleniyor. Fast ödeme iste katman servisi nedir, ne işe yarar? İşte, detaylar...

        2

        FAST ÖDEME İSTE KATMAN SERVİSİ NEDİR, NE İŞE YARAR?

        Alacaklının, borçludan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) ödemesi talep etmesine imkân sağlayan FAST Ödeme İste Katman Servisi kullanıma açıldı. İlk etapta kişiden kişiye ödemeler için üretime alınan katman servis, iki kişi arasında ödemenin alacaklı tarafından başlatılması için haberleşme ve onay mekanizması hizmeti sunarak para transferinin başlatılmasını sağlıyor.

        3

        FAST ÖDEME İSTE KATMAN SERVİSİ NASIL VE NEREDE KULLANILABİLİR?

        Ödeme İste Katman Servisi kişiden kişiye ödemelere ilave olarak çeşitli iş modelleriyle birlikte çalışabilir bir tasarıma sahiptir. Ödeme İste Katman Servisinin ilerleyen fazlarda e-ticaret ödemeleri, e-talimat ödemeleri ve kurumsal fatura ödemeleri gibi çeşitli kullanım alanlarıyla ödemeler ekosisteminde birçok alanda katma değer oluşturacağı değerlendirilmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Ardahan'da eğitime kar engeli! Yollar kapandı
        Ardahan'da eğitime kar engeli! Yollar kapandı
        William Carvalho'ya tecavüz suçlaması
        William Carvalho'ya tecavüz suçlaması
        Rus sevgilisinin bacağını camla kesip öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Rus sevgilisinin bacağını camla kesip öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
        Görüntüler ortaya çıktı! Camide cinayet!
        Görüntüler ortaya çıktı! Camide cinayet!
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        1000 sterlinlik "Ruanda planı" iddiası
        1000 sterlinlik "Ruanda planı" iddiası
        Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak, yoğun kar alarmı
        Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak, yoğun kar alarmı
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar