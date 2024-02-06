Fast ödeme iste katman servisi nedir, ne işe yarar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni bir sistem getirdiklerini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Ödeme İste Katman Servisinin devreye alındığı bildirildi. Peki, Fast ödeme iste katman servisi nedir, ne işe yarar? İşte, detaylar...
TCMB, alacaklı vatadaşların, borçlu olduğu kişilerden borcunu istemesini sağlayacak yeni bir sistem duyurdu. 'Fast ödeme iste katman servisi' olarak adlandırılan yeni sistemin ileriki dönemlerde e-ticaret gibi alanlarda da kullanılması bekleniyor. Fast ödeme iste katman servisi nedir, ne işe yarar? İşte, detaylar...
FAST ÖDEME İSTE KATMAN SERVİSİ NEDİR, NE İŞE YARAR?
Alacaklının, borçludan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) ödemesi talep etmesine imkân sağlayan FAST Ödeme İste Katman Servisi kullanıma açıldı. İlk etapta kişiden kişiye ödemeler için üretime alınan katman servis, iki kişi arasında ödemenin alacaklı tarafından başlatılması için haberleşme ve onay mekanizması hizmeti sunarak para transferinin başlatılmasını sağlıyor.
FAST ÖDEME İSTE KATMAN SERVİSİ NASIL VE NEREDE KULLANILABİLİR?
Ödeme İste Katman Servisi kişiden kişiye ödemelere ilave olarak çeşitli iş modelleriyle birlikte çalışabilir bir tasarıma sahiptir. Ödeme İste Katman Servisinin ilerleyen fazlarda e-ticaret ödemeleri, e-talimat ödemeleri ve kurumsal fatura ödemeleri gibi çeşitli kullanım alanlarıyla ödemeler ekosisteminde birçok alanda katma değer oluşturacağı değerlendirilmektedir.