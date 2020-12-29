Fatih Altaylı: Başakşehir'i yaktılar, Kasımpaşa maçında telafi etmeye çalıştılar

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında Emin Çağlar'ın sorularını yanıtladı. Altaylı, Süper Lig'de yaşanan hakem hatalarıyla ilgili tespitlerde bulundu. Fenerbahçe - Başakşehir maçı ve sonrasında Rafael'in kart cezasının kaldırılması hakkında konuşan Altaylı, TFF'nin mücadeleye Bahattin Şimşek'i atayarak Başakşehir'i yaktığını ancak Kasımpaşa maçında bunu telafi etmeye çalıştığını söyledi. Altaylı'nın sözleri şöyle:

"Hakan Arslan'ın kart görmesi mühim değil ki. PFDK o cezayı kaldırır. 'Haklı itiraz' falan der. Türkiye'de futbolun cılkı çıktı. İsteyen istediğini söylesin. Hak yok hukuk yok..."

"TÜRKİYE'DE FUTBOL FEDERASYONU DİYE BİR ŞEY YOKTUR"

"Türkiye'de futbol diye bir şey kalmadığını, bu işin tam bir madrabazlık olduğunu görüyoruz. Bu artık utanç vesikasıdır. Türkiye'de futbol, futbol adaleti, Futbol Federasyonu diye bir şey yoktur. Bunlardan zaten zor söz ediyorduk ama artık hiç edilmez. Böyle bir rezaletin nesinden bahsedeceğiz? beIN SPORTS haklıymış, bu Federasyon'a beş kuruş para vermesinler. Ben böyle bir şey görmedim. Futbol denen oyun icat edildiğinden beri kimse görmemiştir böyle bir şey. Türk futbolunun içinde bulunduğu durum çürümenin, edepsizleşmesinin artık dibidir. Mecnun Otyakmaz'ı tanımam etmem ama söylediği laf yüzde 100 doğru. Ona başka buna başka... Futbol sahada oynanan, sahada alınan kararlarla giden bir spordur. Fenerbahçe-Başakşehir maçında bir takım olaylar olmuş. Olaylar rezalet ama zaten o hakemi, o maça atamak rezalet."

"UEFA, TFF'Yİ BAHATTİN ŞİMŞEK'LE İLGİLİ UYARDI. 'BAHİS MANİPÜLASYONU OLABİLİR' DEDİ. ONA RAĞMEN ATIYORSUN"

"Bahattin Şimşek... Bu hakemi kızağa çekersin. Hakem büyük bir pisliğin içerisinde ve bunu uyaran UEFA. Bu hakemin yönettiği bir maçla ilgili olarak UEFA diyor ki 'Bu maça dikkat edin bu maçta şike olmuş olabilir.' Neden diyor bunu? Maçın son 10 dakikasına girilirken maçın 3-3 biteceğine dair yoğun bir şekilde bahisler oynanıyor. Bu, UEFA'nın dikkatini çekiyor ve TFF'ye diyor ki 'Bu maçta bir numara dönmüş, sen bu maçı gözlem altına al' Burada hakemin fonksiyonu nedir, anlatalım... Hakemin adını ağzıma almak istemiyorum, B.Ş. maçın 80. ile 90. arasında, maç 3-3 bitecek diye büyük bahisler oynanmışken, 82 ile 83. dakikalarda iki takım için birer penaltı veriyor. Maç 2-2..."

"TFF ATIYOR, ATADIĞI HAKEM DE KENDİSİNDEN BEKLENDİĞİ ÜZERE A'SINDAN Z'SİNE KADAR KATLEDİYOR"

"Bundan daha şike kokan bir şey futbolda ender olmuştur diye düşünüyorum. Hakem de bu işin parçası belki maçın baş aktörü. UEFA, 'Bu hakeme, bu maça dikkat et' diyor Federasyon'a. Federasyon, o maçın hakemini bir tetikçi gibi haftanın en kritik maçlarından birine veriyor! O hakem, kendisinden beklendiği üzere a'sından z'sine katlediyor. Son yılların en önemli hakem katliamlarından birini yapıyor. Maçın başından sonuna bir felaket var. Bu hakem, Menemenspor - Bursaspor maçının bahislerdeki gibi sonuçlanması için elinden geleni yapmış bir hakem. Çok net! Şikenin belgesi daha ne olsun?"

"BU BİR HAKEM REZALETİDİR"

"Bu hakemi buraya veriyorsun. Bu hakem, taraflardan birinin, Luiz Gustavo'nun görmesi gereken kırmızı kartı göstermiyor. Bu bir hakem rezaletidir. Hakemin kötü niyetli olmadığını, geçmişindeki satılmışlık emaresinin çok kuvvetli olduğundan yola çıkarak burada da temiz olmadığına inanmamak mümkün. Buna talimatla bir görev verilmiş, belli. Sonrasında rezaletler devam ediyor. Sonrasında Başakşehirli futbolculara kırmızı kart gösteriyor."

"HAKEM ORAYA BİR MİSYONLA GELMİŞ. O MİSYONU VEREN DE FUTBOL FEDERASYONU'DUR"

"İrfan Can, 'köpek' diyerek köpeklere haksızlık etmiş. Kırmızı kartı köpeklere hakaretten gördüyse haklı olabilir, bir şey diyemiyorum ama şöyle söyleyeyim: Bu hakemlik, hakemlik değildir. Rezalet perde perde gidiyor. İlk perdesi orada rezillik olarak duruyor. Bunu sonuçtan bağımsız söylüyorum ama hakem belli ki oraya bir misyonla oraya gelmiş. Bu misyonu ona kimin verdiği belli. Böyle bir rezil hakemi o maça veriyorsan o misyonun sahibi de, o misyonu veren de Futbol Federasyonu'dur. TFF bir şey tezgahlıyor belli ki. Artık yayıncı kuruluş için mi tezgahlıyor kendi için mi, ne oluyor bilmiyorum."

"BİRİNCİ PERDE KAPANDI, İKİNCİSİ BAŞLIYOR"

"Okan'a da kırmızı kart gösteriyor, İrfan Can'a da gösteriyor... Bütün olayların patlama sebebi birincisi gösterilmeyen kırmızı kart ikincisi Rafael'e haksız yere gösterilen başka bir kırmızı kart... Sonrasında birinci perde burada kapandı, pis kokular sardı. Sonrasında ikinci perde başlıyor..."

RAFAEL'İN KARTININ İPTAL EDİLMESİ

"BU BAŞTAN SONA UTANÇ VESİKASIDIR"

"Bu daha büyük rezalet. Geçmişte Türkiye'de böyle bir iki olay oldu. Maç sırasında verilen kartların, buna bağlı ortaya çıkan otomatik cezaların kaldırıldığı, yok hükmünde sayıldığı oldu. FIFA, Türkiye'yi uyardı ve dedi ki 'Bunu yapamazsın. Bu, futbolu lekeleyen bir şeydir.' Yaptı. O zaman bunun etkileri var. Onu iptal ediyorsan ve bunu yok sayıyorsan, o nedenle itiraz eden Okan Buruk'un kırmızı kart ve cezasını da kaldır. Onun yarattığı ortamla sinirlenen İrfan Can'ınkini de kaldır. Peki kaldırdın... Bu adamın oyundan atılmaması gerektiğini düşünüyorsun... 25 dakika bu adamsız oynamışlar. O zaman bu 25 dakikayı da iptal et. Başından sonuna bir utanç vesikası, bir rezillik olarak, TFF tarafından futbol izleyenlere dayatılıyor. Biz futbol izlediğimiz için salağız. Bu işin uzağında kalmak lazım. Bu iş, izleyenin gözünü kirletir. Konuşanın ağzını kirletir. Böyle bir pislik çukurunu Türkiye görmedi."

"BAŞAKŞEHİR'İ YAKTILAR AMA SONRAKİ MAÇI, KASIMPAŞA MAÇINI DA TEZGAHLADILAR"

"Bu maçı izlerken arkadaşlarım 'Başakşehir'in ipini çekilmiş' yazdı. Başakşehir'le ilgili görüşlerim bilinir. Başakşehir bana göre bu ligde olmaması gereken bir şey çünkü belediye kulübü kuruyor, birilerine satıyor, bir takım müteahhitler destekliyor falan abuk subuk bir kulüp. Kalıcılığı dönemle sınırlıdır. Buna rağmen izlerken Başakşehir'in ipinin çekildiğini düşündük. Sonra baktım ki öyle değil. Sadece Başakşehir'in ipini çekme meselesi değil bu daha organize bir suç örgütü var ortada. Demişler ki 'Bu maçı, ligin izlenirliliğinin artması açısından Fenerbahçe'nin potada kalması lazım. Ne yapmak lazım? Fenerbahçe'ye bu kritik maçta puan verelim. Fenerbahçe 7 maçta 5 mağlubiyet elde etmiş olmasın. Bunu da bulabileceğimiz en pespaye yönetim anlayışına sahip biriyle, kaybedecek bir şeyi olmayan bir hakemle sağlayalım' Bunu bu maça ver, Başakşehir'i yaksın. Ama diyorlar ki 'Başakşehir'i de o kadar yakmayalım, bize lazım. Ne yapalım? Başakşehir'den çaldığını düşündüğümüz 3 puanı başka bir yerde Başakşehir'e bir şekilde sağlamaya çalışalım' Ve sonra Başakşehir'in bir sonraki maçında tezgahlıyorlar. Başakşehir - Kasımpaşa maçında..."

BAŞAKŞEHİR-KASIMPAŞA MAÇINDAKİ HAKEM HATALARI...

"BU HATALARI KABUL EDEBİLMEK MÜMKÜN DEĞİL"

"Fırat Aydınus geçen sene performansını yükseltti. Performansı yükselen bir hakemin Başakşehir-Kasımpaşa maçında yapmış olduğu hataları, göz göre göre vermiş olduğu yanlış kararları kabullenmek ve 'Ya normaldir, hakem hatasıdır' demek mümkün değil. Bu kompansasyondur. 'Biz senden 3 puanı buradan çaldık ama burada 3 puanı vermeye çalışacağız, merak etme."

"FENERBAHÇE MAÇINDA ALINAN 3 PUANIN 1'İNİ BU MAÇTA VERDİLER. 2'SİNİ DE SONRA TELAFİ EDERLER"

"3 puanın 1 puanını telafi ettiler. 2'yi de popüler olmayan, taraftarı olmayan bir takımı yakarak telafi ederler. 'Göksel abi kusura bakma, burada telafi ettik' derler, gider. Bu bir tezgahtır. Burada Fenerbahçe'ye vermek istedikleri 3 puanın 1'ini şimdilik Kasımpaşa'dan çaldılar 2'sini başka bir yerden çalacaklar, halledeceklerdir. Buna futbol denmez. Bu işi tezgahlayana Futbol Federasyonu denmez. Bu tefessüh etmiş bir sistemdir. Yazıktır, ayıptır, günahtır. Onca insanın emeğine yazıktır. Başakşehir'in de Kasımpaşa'nın da hatta Fenerbahçe'nin de!"

"TÜRK FUTBOLUNDA DİKTATÖRLÜK DÜZENİ VAR"

"Tamamen bir keyfi yönetim. Futbol diktatoryası oluşmuş vaziyette. Burada bir hukuk yok. Hukukun olmadığı yerde ne vardır? Futbolda bir diktatörlük oluşmuş vaziyette. Kurullarda o onun avukatı, o onun danışmanı, o onun avukatının avukatlık bürosundaki ortağı... Tamamen alaturka ilişkiler. Bu tefessühtür, çürümedir, kangrendir. Çürüme başladığında kesip atmazsan... Futbolda pek çok uzuv kangren olmuş, Federasyon çürümüş... Böyle damarları içinde kurtlar dolaşıyor."

"BEŞİKTAŞ MAÇINDAKİ HATA, VAHİM BİR HATA DEĞİL"

"Beşiktaş maçındaki hata, çok vahim bir hata değil. Her yerde olabilecek bir hata. Galatasaray-Fenerbahçe maçında taçtan gelen topla gol olmuştu. O sene sonunda Fenerbahçe ikili averajla şampiyonluğu Galatasaray'dan alabilirdi öyle bir hataydı ama hataydı. Oluyor böyle hatalar futbolda."

ERDOĞAN YEŞİLYURT'UN 'HAKEM BANA "SUS LAN" DEDİ' AÇIKLAMASI

"Dava açsın. Hakem, futbolcıuya 'Sus lan' diyemez. Bunu bir şikayet etsinler. İki şahsi dava açsınlar çünkü hakemin 'Sus lan' deme hakkı yok, kartını gösterebilir oyundan atabilir ama diyemez. O bana 'Sus lan' dediğinde ben de 'Susmuyorum lan ne yaparsın?' derim."

SÜPER LİG'İN YENİ LİDERİ GALATASARAY

"FEGHOULI VE BELHANDA HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR"

"Afobe biraz futbolcu olsa ne olurdu? Galatasaray iyi başladı. 10 dakika şahane futbol oynarmış gibi yaptı. Feghouli'nin, Oğulcan'ın pozisyonları... Sonra maç dengelendi, Galatasaray üretemez hale geldi. Sonra güzel bir gol oldu. Arkasından bir gol daha oldu Oğulcan'ın. Ömer Bayram'ın attığı şahane pasıyla. Feghouli'nin sakatlanması, Galatasaray'ın lehine oldu. Feghouli çıkınca Galatasaray daha iyi ve tutarlı bir top oynamaya başladı. Niye? Çünkü Feghouli hiçbir şey yapmıyor. Belhanda da hiçbir şey yapmadı. Galatasaray, onlara rağmen oynadı. Ömer Bayram girince çok daha faydalı oldu Feghouli'ye oranla."

"GALATASARAY 2-0'DAN SONRA ATEŞLE OYNADI"

"2-0'dan sonra Galatasaray'ın oyunu saçma sapan bir hale döndü. Kazanmak için oynamak başka bir şey, kendini riske atıp ateşle oynamak başka bir şey. Galatasaray ateşle oynadı. Trabzonspor taktik olarak biraz daha iyi yönetilen bir takım olsaydı, Afobe biraz daha futbolcu olsaydı, kazanmaya biraz daha inanmış bir Trabzonspor olsaydı Galatasaray orada iyi ihtimalle 1 puanla dönerdi. Galatasaray bir şey oynamadı. Kendi sahası önünde saçma sapan pas yapan ve sürekli pas yapan... Sadece Belhanda'nın iki pas hatası var Allah muhafaza. Afobe karşı karşıya atamadı, Abdulkadir karşı karşıya dışarı attı. Galatasaray, 2-0'dan sonra bir sürü pozisyon verdi. Tek sebebi oyun anlayışındaki yan pas, geri pas saçmalığına dönmesi. Git rakip sahada pas yap. Kendi yarı sahanda niye pas yapıyorsun?"

"GALATASARAY HIZLI OYNAMADIĞINDA GOL ATAMIYOR"

"Galatasaray hızlı oynamadığı müddetçe gol atamıyor. Bunların hiçbiri teknik direktör falan değil. Elin yabancısı nasıl oynuyor? Galatasaray üçgenler kurarak kendi sahasında top dolaştırıyor. Manchester City, Liverpool, Bayern Münih o üçgenleri nerede kuruyor? Topa sahip ol yine. Ben sana her atağında deliler gibi koştur demiyorum ki. Tamam pas yap ama nerede... Rakip ceza alanının önünde, kenarında, yanında, arkasında... Çünkü onların başında hoca var, senin başında yok. Senin hocaların çağ dışı. Senin hocaların futbolla alakasını kesmişler. De ki 'Çocuklar ben size taktik falan veremem ben bunu bilmiyorum. Bu haltı bilmediğimi Pirlo da kitabında yazdı. Gizli saklı bir şey kalmadı. Gidin seyredin. Sizin hocanız artık Klopp'tur, Guardiola'dır' de."

"TAKTİĞİN GEÇMİŞ O YÜZDEN AVRUPA'DA YERDEN KAZINIYORSUN"

"1950 model, senin çocukluğunda oynanan futbolu burada tekrarla.. Geçmiş bitmiş. O yüzden Avrupa'da yerden kazınıyorsun. O yüzden gruplardan çıkamıyorsun. Futbol adına bir tek yenilik yapamayan, ilkel, son derece egosu patlak hocadır. Evet, Fatih Terim haklı yönetim kendisine sahip çıkmıyor. Peki Fatih Terim futbola ne kadar sahip çıkıyor? Burada da haksız. Hadi Fatih Terim çıkmıyor 67-68 yaşında... Erol Bulut da çıkmıyor. O genç! Sergen Yalçın biraz bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunlar bıraksınlar. Takımlar da bunları bıraksınlar. Senede 3, 3,5 milyon Euro paralar alacaksın ve bu futbolu oynatacaksın. Trabzonspor'un kötülüğünden yararlandı Galatasaray."

"FATİH TERİM'E YARANMAK İSTİYORSAN CEZA ALDIĞINDA MESAJ VERİRSİN"

"Abdurrahim Albayrak takım kaybettiğinde yok, kazandığında her şeyin önündeydi. Sanırsın golü o attı, taktiği o kurdu falan... Bunu söylemiştim. Ne dediğini anlamadım. Fatih Terim'e yaranmak istiyorsan, Terim'e ceza verildiğinde bir mesaj verirsin, basın toplantısı yaparsın hocanla beraber olduğunu gösterirsin. Takımda bir sıkıntı olduğunda camiana takımla olduğunu gösterirsin. Elbette ki büyük emekleri vardır, çoğuna tanığım ama bir noktadan sonra Abdurrahim'in üzerinde bu sevgi gösterileri çok sunileşmeye başlıyor."

"ERSİN DÜZEN, TFF'NİN AVUKATLIĞINI YAPIYOR"

"Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in cezasını tutturamadı. Rıdvan demeseydi 7 maç verirlerdi dediği için 5 maç verdiler. Hakareti de hakeme değil, bekçilere hakaretti. Başka bir şey aklıma geldi, Ersin Düzen için Federasyon'dan kaç para alıyorsun diye sormuştum. Aylar oldu hala bir şey yok. Ayda 100 bin TL Federasyon'dan alıyor musun almıyor musun? Rıdvan, alıyor dedi. Rıdvan herkesi tanıyor, o diyorsa boş değildir. Ama Allah var, Federasyon'dan aldığı bu paranın hakkını veriyor. TRT oldu Futbol Federasyonu'nun borazanı. Ersin Düzen'in hukuk mezunu olduğunu sanmıyorum ama bu kadar başarılı bir avukat görmedim. Futbol Federasyonu'nun görebileceği en iyi avukat. TFF'nin yaptığı her türlü rezaleti medyada bu kadar iyi savunan başka birisi olamaz. Gazeteciliğe Fransız turist gibi yaklaştığı kesin. Başarılı bir avukat olabilirmiş."

"Fenerbahçeli biri, Galatasaray'ın 2000'li yıllarıyla ilgili çıkmış abuk subuk konuşmuş. Neyse adı... Metin denen çocuk o senelerde Galatasaray'da ne olduğunu çok merak ediyorsa gitsin kendi tesislerine, orada Emre diye bir çocuk var ona sorsun. Eğer Galatasaray o dönemde ahlaksızlıkla şampiyon olduysa üstelik UEFA şampiyonu da Arsenal gibi bir rakibi finalde yenerek olduysa Emre'ye sorsun... Emre de ona anlatsın. O zaman da desinler ki 'Biz zaten Emre'yi bu ahlaksızlıkları transfer etmek için aldık'. İnsanın ağzından çıkanı kulağı duyar. Fenerbahçe'de yok muydu o cemaat? Bütün o kimi kaçak kimi hapiste olan savcılarla ben mi maç yaptım Fenerbahçe tesislerinde? Onları kulübe ben mi üye yaptım? Onları makamlarında ziyaret edip Fenerbahçe üyelik kartlarını ben mi verdim o savcılar ve hakimlere? Ben Galatasaray'da bunları temizlemeye kalkınca da medyada uğradığım saldırısını da herkes hatırlayacaktır."