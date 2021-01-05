Fatih Altaylı: Beşiktaş ile Fenerbahçe şampiyonluk için yarışır

Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati adlı programda Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde spor gündemini değerlendirdi. Altaylı'nın yorumlarından öne çıkanlar şöyle:

" FENERBAHÇE'DE HERKES DURUP SEYREDİYOR"

"Bu maçta izlediğim Fenerbahçe'nin hiçbir ışığı yoktu. Birkaç kez rast geldim, evet goller attı ama. Mesela kendi alanından Fenerbahçeli futbolcu top kapıyor, hücuma kalkıyor. Fenerbahçe'den bir kişi koşmuyor. Fenerbahçe bugün orta sahada çok top kaptı, ama takım hareketlenmiyor. Herkes durup bekliyor. Böyle bir modern futbol yok. Başka zamanlardaki bir Kasımpaşa bu futbol anlayışını cezalandırabilirdi. Bu maç Fenerbahçe için ölçü olamaz, Kasımpaşa için de ölçü olamaz."

"İKİ KULÜBÜN BİRBİRİNE KARŞI DOSTANE TAVRI VAR"

"Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında pozitif bir dostluk anlayışı var. İki kulübün birbiriyle daha dostane, Türk futbolundaki çirkinlikten uzak bir yakınlaşmaları var. Ali Koç aynı şeyleri Galatasaray için söylemezdi."

"FENERBAHÇE, HAKEMLE İLGİLİ KONUŞUP CEZA ALMAYAN TEK TAKIM"

"Sezon başından beri, hatta geçen seneden beri Fenerbahçe'nin hakemlerle ilgili konuşmadığı tek günü hatırlamıyorum. Bir şey biliyorlarsa konuşsunlar. Hakemlere ben de güvenmiyorum ama Fenerbahçe'nin bu denli hakemle ilgili konuşması biraz garip geliyor. Ama hakları var gibi, çünkü hakemlerle ilgili konuşup da cezalandırmayan tek Fenerbahçe yöneticileri. Fenerbahçelilere günah yazılmıyor. Fenerbahçe'ye böyle ayrıcalık tanınmışsa, bana da tanınsa ben de konuşurum."

"ŞAMPİYOLUK, BEŞİKTAŞ İLE FENERBAHÇE ARASINDA GİDER GELİR GİBİ"

"Şampiyonluk yarışının Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında olacağını düşünüyorum. Galatasaray'da bir yönetim yok. Fatih Terim'e karşı antipati var. Bir siyasi antipati olduğunu ayrıca biliyoruz. Sanki bu şampiyonluk iki takım arasında gider gelir gibi duruyor. Alanya ne yapar bilmiyoruz. Galatasaray'ın sahipsizlik gibi bir derdi var."

"FENERBAHÇE KAYBEDER DEDİĞİ MAÇLARI ALIYOR, KAZANIR DEDİĞİNİ KAYBEDİYOR"

"Fenerbahçe bundan sonraki maçların tamamında puan kaybedebilir veya hepsini kazanabilir de. Çünkü dengesiz gidiyor Fenerbahçe. Şu ana kadar kaybettiği puanlara bak. Kaybeder dediği puanları alıyor, kaybetmez dediği puanları kaybediyor."

"OMAR YA O YARIM SAATTE KÖR OLSAYDI"

"Omar'ın durumuyla ilgili konuştuğum doktorlar bana diyor ki, savaş pilotu olmaz, eskisi gibi olmayacak ama futbol oynamasına mani olmayacak. Bu havai fişeklerin böyle serbest satılması doğru bir şey değil. Benim de elimde havai fişeğin patlamışlığı vardır. Kaşım gözüm dağılmıştır, gözümü Allah korumuştur. Havai fişek oyuncak değil, tehlikeli bir şey. Bu olay olduğunda, bu çocuğun evi Hadımköy'de imiş. Abdurrahim Albayrak en yakın göz hastanesini aramış, 'Aman vakit kaybetmeden getirin' demişler. Sonra bu çocuğu daha uzak hastaneye götürmüşler. Benim söylediğim şu, yarım saat daha yakın mesafede. Niye en yakına değil de, sponsorun diye niye yarım saat uzaktaki hastaneye götürüyorsunuz? Benim sorum bu. En yakına götürmek varken kulübün sponsoru diye oraya götürüyorsun. O hastane 'Biz de çok iyi yaptık' diyor, ben size kötü yaptınız demiyorum ki. Benim söylediğim o yarım saatte göz kör olsaydı. Benim söylediğim, yönetimin basiretsizliği dediğim buydu."

"ERSUN YANAL, FUTBOL KURALLARI İMKAN VERSE 11 KALECİ İLE ÇIKARDI"

"Benim Antalyaspor'un böyle bir maç oynayacağına dair en ufak bir kuşkum yoktu. Utanç ötesi bir futbol. Ama şunu söyleyeyim kınayamazsın. İstanbul'a gelmiş puan almak istiyor. 1 hafta önce 6 tane yemiş, rezillik diz boyu. Ne yapacak? Futbol oyun kuralları imkan verse Ersun Yanal 11 kaleciyle çıkardı. Böyle oynayan takımlara karşı çoğu takım puan kaybediyor ama bu kadar mı etkisiz, bu kadar mı silahsız oynanır? Galatasaray'ın hiçbir silahı yokmuş."

"FALCAO OYNADIĞI FUTBOLDAN UTANMALI"

"Koca Galatasaray'da uzaktan şut atacak adam yok mu? Gidemiyorsan uzaktan bombala. Geçen gün şahane bir tweet gördüm. 'Falcao geldiğinde sevincimden Falcao forması aldım, ben o formayı Falcao'dan çok giydim' diyordu. Sen ne yapıyorsun Falcao? Böyle bir şey görmedim. Falcao oynadığı futboldan utanmalı. Utanmıyor musun kardeşim! Çocuğu olsa baba diye selam vermez. Falcao'nun bütün transferlerinin problem olduğunu biliyoruz zaten. Hatta FIFA bu Falcao yüzünden kuralları değiştirmek zorunda kaldı. Hakikaten onu alanlar da utanç verici transfer yapmışlar."

"GALATASARAY BAŞTAN SONA FELAKETLER ZİNCİRİ"

"Taylan ne kadar önemliymiş onu anladık. Taylan'ın bir maç olamayacağı sezon boyunca kesin. Ya sakatlanacak Allah göstermesin, ya kart görecek. Taylan'ın yokluğu bu kadar mı etkiler takımı? Taylan'ın yaptığı görevi yapacak birisi daha yok mu? Baştan sona felaketler zinciri Galatasaray. Galatasaray hiçbir şey deneyemedi. Bir ezberi vardı onu yapmaya çalıştı. Arda'nın çok fazla gayreti vardı. Emre Kılınç'ın kırmızı kart sanki biraz ağırdı. Verilebilir, verilmeyebilirdi de, belki taraftar gözüyle bakıyorum. Ama hakemler zaten kötü."

"AYDINUS ATANDI, BAŞKA SÖZÜM YOK"

"Ben Marcao atıldı diye düşündüm, atılmayınca şaşırdım. Abdulkadir Bitigen, Atilla Karaoğlan çok kötüydü. Marcao'nun oyunu tamamlaması çok garip bir şeydi. Bu haftaki Fenerbahçe maçını yöneten VAR hakemi haftaya atanacak mı acaba? O da bir felaketti çünkü. Başakşehir-Kasımpaşa maçının hakemi kimdi? Fırat Aydınus... O atandı mı bu hafta? Kayserispor-Beşiktaş maçını yönetti. Başka sözüm yok."

"GALATASARAY'IN BAŞINDA İKİ BELA VAR"

"Ben eleştiriyorum ama ümit bağlıyorsun oynatıyorsun, Etebo'nun iyi olduğunu düşünüyorsan oynatacaksın. Etebo bence yanlış transfer. Adamın iyi olmadığını düşünüyorsan niye yatırım yaptın? Bir türlü kadro oturtamıyorlar. Galatasaray'ın başında belalar var. Bunun başında Feghouli ile Belhanda geliyor. Faydadan çok zararları olduğu bir gerçek. Bir oynatıyor, bir oynatmıyor. Risk alacaksan tam al, almayacaksan tam alma."

"GALATASARAY BU FİKSTÜRDE 9 PUAN KAYBEDER"

"Galatasaray'ın Konyaspor maçı muhtemelen kayıp olur, Gençlerbirliği berabere biter, Malatyaspor zor maç, Beşiktaş zor maç. 9 puan kaybeder."

"SERGEN YALÇIN ÜSTÜN ZEKALI BİRİ"

"Sergen çok zeki bir adam bir kere, sıradan bir zeka değil. Galatasaray'da Sergen'le iki dönem geçirdik. Zeki bir çocuk. Fırlama bir aklı var. Hem futbol hem sosyal zeka olarak farklı biri. Sergen'i bozarsa bir tek kendisi bozar. Dışarı etkenler onu çok etkilemiyor üstün zekası sayesinde. Bu konsantrasyonunu bozmadığı, aşk meşk kumar, at yarışı işlerine hiç eğilmezse diyemeyeceğim - hiç eğilmezse Sergen olmaktan çıkar - canını acıtacak kayıplar yaşamaz ve minimum eğilirse Sergen çok başarılı olur. Şu anda da şöyle görünüyor. Zeki insanlarda olduğu gibi rehavete kapılmaması lazım. Rehavet, başarının en temel düşmanlarından biridir. Şampiyonluk olmazsa artık başarılı olmaz sayılmaz. Sene sonuna kadar dişini sıkarsa Beşiktaş gerçekten şampiyon olur. Bir de devre arasında bir iki transfer yaparsa... Sergen kimi diyorsa onu alsınlar. Futbolu hepimizden daha iyi biliyor."

"FIRAT AYDINUS İYİ HAKEM AMA KÖTÜ NİYETLİ HAKEM"

"Fırat Aydınus Kayserispor-Beşiktaş maçını iyi yönetti. Aynı Aydınus'un geçen hafta yönettiğine bak bir de buna bak. Edep yoksunluğu! Geçen haftaki maç ödeştirme maçıydı. Bu haftaki neyse oydu. Geçen haftaki o puanı ondan al buna verdi. Fırat Aydınus iyi hakem ama kötü niyetli hakem. Çünkü TFF onları kötü niyetli hakem yapıyor. Federasyon 'Biz Başakşehir'i yaktık, sahipsiz değiller. Kasımpaşa'yı yakalım' diyor. Adaletsizliği torpilli takımlar lehine ortadan kaldırmaya çalışıyorlar."

KAYSERİ'DE YAŞANANLAR...

"Baki Ersoy böyle bir şey yapmadım diyor, Beşiktaşlılar yaptı diyor. Beşiktaşlılar durduk yerde böyle bir şey söylemeyeceğine göre.... Bazen de şöyle olur mesela bu da kötü niyetten değildir, algıdır. Baki Ersoy kendince kötü bir şey yapmamıştır. Tepki göstermiştir. Beşiktaşlılar da onlara yönelik bir şey yapmamıştır. İki taraf da bence doğru söylüyordur. İki tarafın yaptığı da yanlıştır."

"TFF BOL KESEDEN LİMİT VERMİŞ"

"Ben memnun olmadım. Çok para... Bu parayı harcayan kulüp batar. Zaten batıklar da katmerli batarlar. Bu paraları harcamaları mümkün değil. Federasyon bu paraları verdilerse kötülük etmiş. 50 milyon Euro çok paradır... Kulüplere hak ettiğinden fazla bir limit vermiş Federasyon. Bu parayı harcayan kulüp bankaların kucağına öyle bir oturur ki bir daha oradan kalkamaz. Zaten kalkamayacaklar da... Çok kötü olur. TFF, bol keseden limit vermiş."