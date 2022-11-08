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'Fatih Altaylı ile Bire Bir' Bloomberg HT'de! İşte konukları

Siyasetten uzak bambaşka bir sohbet... 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' Bloomberg HT'de. Fatih Altaylı, yarın akşamki konuklarıyla birlikte izleyicilere yine keyifli bir sohbet sunacak

'Fatih Altaylı ile Bire Bir' Bloomberg HT'de! İşte konukları
İşte yarın akşamki konukları
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HABERTURK.COM

Siyasetten alabildiğince uzak, güncele olabildiğince yakın... Yaşam, sanat, bilim, hobiler, spor; hayatı güzelleştiren ve günün merak edilen her şey 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın yarın akşamki konukları; oyuncu Murat Cemcir, müzisyen Koray Avcı, besteci Pınar Toprak ve dijital içerik üreticisi Dilara Kavadar oluyor.

Ekranlara Bloomberg HT'den yansıyan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de Fatih Altaylı, yarın akşamki konuklarıyla birlikte izleyicilere yine keyifli bir sohbet sunacak.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', yarın akşam saat 23.10'da kazananların kanalı Bloomberg HT'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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