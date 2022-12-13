İşte yarın akşamki konukları 0:00 / 0:00

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Siyasetten alabildiğince uzak, güncele olabildiğince yakın... Yaşam, sanat, bilim, hobiler, spor; hayatı güzelleştiren ve günün merak edilen her şey 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları; Levent Erden, oyuncu Ahu Sungur, müzisyen Güler Özince, şef Serkan Aksoy ve diaroma ustası İsmail Kuş oluyor.

Ekranlara Bloomberg HT'den yansıyan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de Fatih Altaylı, yarın akşamki konuklarıyla birlikte izleyicilere yine keyifli bir sohbet sunacak.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', yarın akşam saat 23.10'da kazananların kanalı Bloomberg HT'de!