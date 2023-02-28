'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu haftaki konukları

Sesli Dinle 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', bu hafta gündeme özel konu ve konuklarıyla Bloomberg HT ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları; Prof. Dr. Acar Baltaş, Umut Kurt, Aslı Tandoğan, Irmak Arıcı ve Türev Uludağ oluyor.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', yarın saat 23.10'da Bloomberg HT'de!