'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu haftaki konukları

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', bu hafta gündeme özel konu ve konuklarıyla Bloomberg HT ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları; Prof. Dr. Acar Baltaş, Umut Kurt, Aslı Tandoğan, Irmak Arıcı ve Türev Uludağ oluyor.
'Fatih Altaylı ile Bire Bir', bu hafta gündeme özel konu ve konuklarıyla Bloomberg HT ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları; Prof. Dr. Acar Baltaş, Umut Kurt, Aslı Tandoğan, Irmak Arıcı ve Türev Uludağ oluyor.
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