Fatih Altaylı'nın bugünkü yazısı! Sağlık Bakanı Koca: Hafta sonu biraz daha sert bir önlem isterdim

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü (23 Kasım 2020) "Bakan Koca: Sayılar düşmezse yasaklar genişler" başlıklı yazısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yatığı görüşmenin detaylarını verdi. Altaylı yazısında, Bakan Koca ile koronavirüs testi, ilacı ve tedbirleri ile ilgili tüm detayları aktardı. Bakan Koca, hafta sonları uygulanmaya başlayan kısıtlamalarla ilgili olarak "Bu iş ciddi, şakası yok mesajı en iyi böyle veriliyor. Daha fazlası olabilir miydi? Olabilirdi. Mesela ben kendi adıma hafta sonu biraz daha sert bir önlem isterdim. Ama bu da halka yeterince mesaj verdi. İki gün içinde hastalığın artış trendinin düştüğünü gördük bile." dedi. Fatih Altaylı'nın yazsısı şöyle...

BAKAN KOCA: SAYILAR DÜŞMEZSE YASAKLAR GENİŞLER

“İkinci dalgayı yaşıyoruz ve sayılar çok yüksek. Önlemler yeterli mi sizce?” diye soruyorum.

“Her bölgede farklı durumlar gelişiyor. Mesele yaz sonunda önce Batman, Antep, Urfa patlama yaptı. Müthiş bir patlamaydı. Filyasyonla mücadele ettik ve başarılı olduk. Tespit ve tecritle önce durdurduk sonra düşürdük. Ama bunu her yerde yapamıyoruz. Önce Ankara 2. Pikini yaptı. Zirveye çıktı. Şimdi de İstanbul 3. pikini yapıyor. Önlemler yeterli mi? Bu zor bir durum aslında. Bir gönülden geçen önlem vardır bir de alınabilecek. Bu tüm dünyanın sorunu. Tüm sistem düşünülerek önlem alınıyor. Biz öneriyoruz. Konuşuluyor. Belirleniyor. Sayın Cumhurbaşkanı’nın önlemleri bizzat açıklaması ve önlem paketi olması şu açıdan iyi, farkındalığı arttırıyor ve ciddiyeti herkese hatırlatıyor. Bu iş ciddi, şakası yok mesajı en iyi böyle veriliyor. Daha fazlası olabilir miydi? Olabilirdi. Mesela ben kendi adıma hafta sonu biraz daha sert bir önlem isterdim. (Bakan Koca’nın bu ifadesinden aslında talep ettiğinin hafta sonu tam bir sokağa çıkma yasağı olduğunu anlıyorum) Ama bu da halka yeterince mesaj verdi. İki gün içinde hastalığın artış trendinin düştüğünü gördük bile. Bu bir adım sonra hasta sayısına, bir adım sonra ağır hasta sayısına, bir adım sonra entübe sayısına, bir adım sonra da vefat sayısına olumlu yansıyacak ve hepsi peyderpey düşecek.”

“Peki ya düşmezse. Ya da şöyle sorayım. 15 gün tam bir kapanma daha iyi olmaz mıydı? 15 günde kimse batmaz ama uzun bir belirsizlik herkesi çok zora sokabilir.”

“Tam kapanma o kadar etkili olmayabiliyor her zaman ama şunu çok net söyleyeyim. Bu önlemler işe yaramaz ise hala tedbirlere uymakta sıkıntı çıkaran olur ise ve sayılar beklediğimiz, dilediğimiz oranda düşmez ise emin olun daha zorlayıcı kısıtlamalar da getireceğiz. Tam kapanma mı olur, şehirlerarası seyahat kısıtlaması mı olur, gece sokağa çıkma yasağı mı olur, buna karar veririz. Ama her şey sayılara bağlı. Düşerse yasaklar azalır. Düşmezse artar”

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