Fatih Belediyesi, bando eşliğinde

AA

Vatandaşların, balkon ve pencereden takip ettiği Şehremini'nden başlayan etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Klasik otomobillerden oluşan kortejdeki bandonun çaldığı hareketli şarkılara vatandaşlar da zaman zaman eşlik etti. Sokağa çıkan 65 yaş üstündeki kadınlara da çiçek hediye edildi.

Vatandaşlar, etkinliği hazırlayan ekibi alkışlayarak, tebrik etti.

Etkinliğe katılan Behice Ocakcı, basın mensuplarına, Anneler Günü’nün bu sene biraz buruk geçtiğini söyledi.

Ocakcı, “İki aydır ilk defa bugün sokağa çıktık. Bu süreç biraz sıkıcı oldu ama sabrettik. Yeter ki sağlığımız olsun, ülkemiz zor durumda kalmasın. Hepsine katlanırız.” dedi.

Rahşan Ay ise Allah’ın güzel günler göstermesini temenni ettiğini, 65 yaş üstünün sokaklarla kavuşmasının Türkiye’ye uğur getireceğini dile getirdi.

Ay, 45 gündür evde vakit geçirdiklerini, ilk kez bugün dışarı çıktıklarını kaydederek, “Ben kanser hastasıyım, hiç dışarı çıkmadım. Bütün annelerin gününü de kutluyorum. Büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpüyorum.” diye konuştu.

Verilen izni ve güzel havayı fırsat bilerek, eşiyle sokakta yürüyüş yapan Ziynet Kocaağ, bugün eski Anneler Günü'nden çok farklı bir ortam yaşadıklarını, koronavirüs nedeniyle evde yaşamı ellerinden geldiğince değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kocaağ, “Bu süreçte sadece 3-4 kilo aldık. Olumsuz olarak tek bu oldu. Hobilerle uğraştık, müzik dinledik. Eşimle beraber verimli geçirmeye çalıştık. Başka çaremiz yoktu.” dedi.

Kocaağ, çocuk ve torunlarıyla bu süreçte her gün görüntülü konuştuklarını, Anneler Günü kutlamalarının da telefonla yapıldığını sözlerine ekledi.