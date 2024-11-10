Fatih Birol: 2025'in 'dünya ticaret savaşlarının yılı' olmasından kaygı duyuyorum

Birol, AA muhabirine, Türkiye'nin geçen ay Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından açıklanan Yenilenebilir Enerji 2035 Yol Haritası'nı değerlendirdi.

Birol, "Türkiye'nin temiz enerjide attığı adımlar son derece güzel ve umut verici. Türkiye, Avrupa'da bu konuda en önde gelen ülkeden biri. Potansiyelimiz çok büyük. Umarım bu hedeflere en yakın zamanda ulaşabiliriz." dedi.

Temiz enerji teknolojilerindeki hızlı büyüme nedeniyle artan rekabet ortamında pozisyon almak isteyen ülkelerin ticari tedbirlere başvuracağını, bu nedenle 2025'in "dünya ticaret savaşlarının başladığı yıl" olmasından kaygı duyduğunu dile getiren Birol, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni enerji teknolojileri giderek dünya ekonomisinin büyük bir parçası oluyor. Bu yeni enerji teknolojilerinde ülkeler önemli bir pozisyon almaya çalışıyorlar. Bu önemli. Pozisyon almaları iki sayede olabilir. Birincisi kendi üretimini artırmak. Bunlar, temiz enerji teknolojilerinde güneş panelleri, bataryalar, elektrikli araçlar olabilir. Diğeri de kendi ülkelerine daha ucuz olan malların girmesini ticari kurallarla, vergilerle engellemek. Ben her ikisinin de olacağını düşünüyorum. Bunun ülkeler arasında ciddi bir ticari savaşa yol açabileceğini, bundan da dünya ekonomisinin zarar görebileceğini düşünüyorum, eğer doğru bir şekilde yapılmazsa."