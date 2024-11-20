Fatih Camii imamına saldırıda karar!

Fatih Camii’nde imama ‘hocam bir şey sorabilir miyim’ diyerek bıçakla saldıran, ayırmaya gelen 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sanık Ömer Salgın 22 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İHA'nın haberine göre ilçede 8 Ocak 2024’de Fatih Camii imamı Galip Usta’ya ‘hocam bir şey sorabilir miyim’ diyerek bıçakla saldırdığı, kendisini ayırmaya çalışan 2 kişinin ise yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanık Ömer Salgın’ın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 35.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ömer Salgın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkemede müşteki avukatları, önceki ifadelerini tekrarladıklarını belirterek sanık Salgın’ın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkili hakkında akıl sağlığına ilişkin rapor aldırılmasına yönelik talebi yinelediğini belirterek mahkemeden müvekkilinin beraatını istedi. Duruşmanın biteceği belirtilerek son sözü sorulan sanık Salgın, beraatını talep etti.