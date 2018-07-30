Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Avrupa'da ilk 3, dünyada ilk 10'da kalıcı olmayı hedeflediklerini dile getirdi.
Çintimar, 7-12 Ağustos'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak Avrupa Atletizm Şampiyonası'na kısa bir süre kaldığını, Bolu, Erzurum, İstanbul ve Ankara'daki kamplarda bulunan sporcuların hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti.
Şampiyonaya 50'ye yakın sporcunun kota aldığını aktaran Fatih Çintimar, son haftalarda yapılan yarışmalarda form grafiği üst seviyede olmayan sporcuları organizasyona götürmeme kararı aldıklarını bildirdi.
Çintimar, şampiyonaya giden sporcuların daha ön sıralarda yer almasını hedefledikleri için bazı atletleri daha sonraki yarışlar için hazırlamak istediklerini anlattı.
"HEDEF 2020 VE 2024"
Kadrolarının genç olmasının başarılara katkı sağladığını anlatan Çintimar, "Biz ekip olarak 2020 ve 2024'ü hedef alan bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadesini kullandı.
Çintimar, atletizmin kronometrik ve metrik bir spor olduğunu anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ne metrenin ne de kronometrenin sonu var. Hedeflediğimiz nokta Avrupa'da ilk 3, dünyada ilk 10'un içerisinde kalıcı bir takım oluşturmak. Bunu, genç kadrolarımızla 2020 yılı sonunda 2024'de olimpiyatları öncesinde gerçekleştirmiş olabilmeyi hedefliyoruz. Öyle bir sistem ve ekiple çalışıyoruz."
"GENÇ KADROLAR BAŞARIYA KATKI SAĞLIYOR"
Şampiyonaya gidecek ekibin bugüne kadar elde edilen başarıların en büyüğüne ulaşacağına olan inancını dile getiren Çintimar, "Bütün gücümüzle hazırlanıyoruz. Atmalar branşında yarışacak Eşref Apak, Osman Can Özdeveci ve Özkan Baltacı burada kamptalar. İnşallah bu çalışmaların neticesini, devletimizin bize ve sporcularımıza vermiş olduğu imkanların karşılığını, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda vereceğiz." diye konuştu.
Çintimar, bu sene yıldızlar kategorisinde Avrupa'da tarihi bir başarı elde ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Tarihimizde alınan madalya sayısına yakın bir madalya elde edildi. Yine Gençler Dünya Şampiyonası'nda Meryem kızımızın ikinciliğinin yanı sıra 7-8 çocuğumuzun da ilk 10 içerisinde yer alması bizi umutlandırıyor. Bunlar, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Spor Genel Müdürlüğümüz, federasyonumuzun ortaklaşa yapmış olduğu başta 'TOHM' projesi olmak üzere, kamp programları ve bölgesel liglerle, atletizmin hem tabana yayılması hem de çok kaliteli bir ekip ile çalışılmasıyla elde edilmiştir."GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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