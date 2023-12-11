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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fatih güne yangınla uyandı: 1'i ticari taksi iki otomobil yandı!

        Fatih güne yangınla uyandı: 1'i ticari taksi iki otomobil yandı!

        İstanbul Fatih'te park halindeki otomobilde çıkan yangın yanına park etmiş olan ticari taksiye sirayet etti. Nedeni henüz bilinmeyen yangın sonrasında iki araç da kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 11.12.2023 - 08:46 Güncelleme: 11.12.2023 - 08:46
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        Fatih’te park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle ticari taksiye sirayet eden yangında iki araç kullanılamaz hale geldi.

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        YANGIN DİĞER ARACA SIÇRADI

        Yangın, saat 06.00 sıralarında Fatih Topkapı Mahallesi Sulukule Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan otomobil alev topuna dönerken alevler yan tarafında pak halinde olan ticari taksiye sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        İtfaiye ekipleri alev alev yanan iki araca müdahale etti. Kısa sürede yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaparken yangın sonrası ticari taksi ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Polis ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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