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Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Fatih İbradı, Galatasaray'a döndü
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Galatasaray'da Futbol İdari ve Sportif Koordinatör Fatih İbradı oldu

Galatasaray, Futbol İdari ve Sportif Koordinatörlük görevine Fatih İbradı'nın getirildiğini açıkladı

Fatih İbradı, Galatasaray'a döndü

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Kulübümüzde1993 yılından itibaren 3 dönem, 20 sezon hizmet etmiş olan Fatih İbradı, Futbol İdari ve Sportif Koordinatörü olarak göreve başlamıştır. 1993-1994 sezonunda Galatasaray Futbol Akademisi'nde antrenör olarak göreve başladı. Futbol Akademisi Direktörlüğü dahil 17 yılı Futbol Akademisi ve 3 yılı Profesyonel futbol şubesi olmak üzere 20 yıla yakın 3 dönem Galatasaray Spor Kulübü'nde görev aldı. 1996 yılından itibaren Fatih Terim'in ekibinde çalışmaya başladı. 2009-2011 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu'nda Gençlik Geliştirme Müdürü görevinde ve 2013-2017 yılları arasında yine Türkiye Futbol Federasyonu'nda Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in yardımcısı olarak antrenör eğitimi, antrenör lisans kursları, futbol gelişim ligleri, kadın futbolu, çocuk futbolu, futsal ve plaj futbolu organizasyonlarından sorumlu Futbol Gelişim Direktörlüğü (FGD) Koordinatörü unvanıyla 2 dönem görev aldı. 2019-2020 sezonunda Gaziantep Futbol Kulübü'nde Sportif Direktör unvanı ile görev alan Fatih İbradı, son olarak 2 yıldır Kazakistan'da futbol, spor ve sağlık ile ilgili proje süreçleri yönetti. Fatih İbradı, Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda tamamladı. (Futbol İhtisas) Orta seviyede İngilizce bilmekte ve Rusça eğitimi devam etmektedir. Yeni görevinde kendisine başarılar dileriz. "

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